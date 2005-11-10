Vangelis Pavlidis è uno dei grandi protagonisti del calcio in Portogallo. Undici gol in undici partite di SuperLiga (più tre assist), più altri otto fra qualificazioni ed Europa League, significano diciannove in diciannove gare, un ruolino da una rete a partita. Difficile non pensare che possa essere l'oggetto dei desideri dei grandi club. Eppure il Fenerbahce è stata l'una che ci ha provato, in estate, con un'offerta da 8 milioni di euro netti all'anno più una clausola risolutoria da 25 milioni. No secco, sia del calciatore che del Benfica, che ora pensa a un rinnovo contrattuale più remunerativo.

Cambio di ruolo

Eppure Pavlidis non è stato sempre un centravanti. "Onestamente, ero un numero 8 o un 10; poi gli allenatori mi hanno spostato nel ruolo di numero 9. Ho iniziato a segnare e a mostrare le mie qualità. Tra i 16 e i 18 anni ero ancora alla ricerca della mia posizione ideale: ho giocato da numero 10, a sinistra, a destra, da attaccante... un po' ovunque. Ho imparato molto e, alla fine, ho capito che volevo giocare solo come numero 9. Credo sia utile cimentarsi in altri ruoli, perché si impara tanto, ma alla fine fare l'attaccante – il numero 9 – è la posizione più bella, perché sei tu quello che segna i gol".

"Mi piace aiutare la squadra partecipando alla costruzione del gioco e pressando alto. Naturalmente amo segnare – è il mio lavoro – ma mi piace anche fornire assist ai miei compagni e creare spazi per loro". Oggi Vangelis Pavlidis compie 28 anni.