Pisa, Primasso: "Siamo venuti qui per fare tre punti"
autore
Pietro Celeste
Pietro Celeste
Oggi alle 19:28Serie B
autore Pietro Celeste
21.11.2026 19:28Serie B
TUTTOmercatoWEB
© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Andrea Primasso, difensore del Pisa, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della gara contro l'Empoli: "Abbiamo lavorato tanto durante questa sosta, siamo venuti qui per fare i tre punti. Dobbiamo pensare partita in partita, cercando di vincere già oggi"
Altre notizie Serie B
Oggi
19:18 Serie B
Serie B, che colpo del Catanzaro! Il fanalino di coda travolge la capolista: 3-1 al Palermo
19:04 Serie B
Ascoli, Bolsius a segno col Vicenza: "E' stato uno dei momenti più belli della mia carriera"
13/11 Il modello Atalanta continua a produrre utili: 26,5 milioni nella stagione 2025/26 e record di ricavi a 325 milioni