Brutta notizia per il Paris Saint-Germain, che rischia di perdere a lungo Désiré Doué. L'attaccante francese ha rimediato un preoccupante infortunio al ginocchio destro durante la sfida contro il Nizza. Nel tentativo di proteggere il pallone dall'intervento di un avversario, l'articolazione ha improvvisamente ceduto, costringendo il giocatore a interrompere la propria partita. Doué ha abbandonato il terreno di gioco in lacrime, lasciando il posto a Ferran Torres.

PSG in ansia: si teme un lungo stop

Le immagini dell'episodio hanno immediatamente destato grande preoccupazione sulla panchina del Paris Saint-Germain. L'ex Rennes è apparso visibilmente dolorante e la dinamica dell'infortunio lascia temere conseguenze importanti, con il rischio di un'assenza prolungata. Al momento, tuttavia, non è possibile stabilire l'entità del problema né formulare una previsione attendibile sui tempi di recupero. Saranno gli esami medici delle prossime ore a chiarire la natura dell'infortunio e a stabilire quanto a lungo il club parigino dovrà fare a meno del suo attaccante.