A Storie di Calcio, trasmissione della radio di Tuttomercatoweb.com condotta da Marco Piccari, protagonista è Andrea Agostinelli. Entrato nelle giovanili della Lazio, ha debuttato in Serie A il 19 ottobre 1975, in Perugia-Lazio (2-0). Nelle stagioni successive guadagna sempre più spazio, ereditando il ruolo di mezzala da Re Cecconi dopo la morte di quest'ultimo, e guadagnandosi la stima dell'allenatore Luís Vinício. Con i romani disputa 75 presenze con 2 gol in campionato, e nel 1979, dopo quattro stagioni in maglia biancoceleste, viene acquistato in prestito dal Napoli. Rientrato alla Lazio, viene nuovamente girato in prestito alla Pistoiese, neopromossa in Serie A, per passare poi per piazze come Modena, Atalanta, Avellino, Lecce e Genoa. Ha chiuso poi la sua carriera da calciatore nel 1992 alla Lodigiani, per poi intraprendere quella da mister. Nella stagione 2002-2003, Agostinelli esordisce in Serie A allenando il Piacenza, poi nelle due stagioni successive allena Napoli e Crotone, entrambe in Serie B.

Per Agostinelli purtroppo anche la tragedia, nell'agosto del 2014, della perdita di suo figlio Gianmarco di 33 anni. E su questa storia ha pubblicato il libro "Lo fanno tutti", scritto con Stefano Discreti e Claudio Moretti, che ripercorre la sua carriera, intrecciandola con il profondo dolore privato per la scomparsa del figlio: "Si parla della mia vita calcistica, ma anche di qualcosa di più importante come la morte di mio figlio - ha detto -. Non è naturale perdere un figlio, è la cosa più drammatica che possa accadere. L'ho fatto per far capire a tante persone che si può cadere nel più profondo sconforto ma poi si deve reagire. Mi sono rialzato sempre dalle delusioni, ma qui racconto anche i sensi di colpa di un genitore, che ci sono in questi casi".

E sulla vicenda ha aggiunto: Sono passati già 12 anni e il dolore non passa mai, ma lo gestisci, che è diverso. Il lutto viene metabolizzato in maniera diversa. Mi ha aiutato il mio lavoro. Inconsciamente sono partito per l'estero e non sono più tornato in Italia, magari per scappare dal dolore. E sono stato un po' egoista, lasciando mia moglie qui. Il senso di colpa è rimasto. Magari se l'ultima volta che l'ho visto lo avessi riportato a Roma, se fossi stato più presente, magari sarebbe stato diverso. Ma magari non sarebbe stato così. Mi ricordo che aveva 22 anni quando mi disse del suo problema, rimasi scioccato. Da quel momento è iniziato il travaglio della famiglia. Ma il lavoro mi ha aiutato tanto. Quando ho scoperto il problema, cosa è successo? Abbiamo fatto di tutto per aiutarlo, siamo andati anche in comunità. Era un amicone, forse la troppa bontà d'animo ha fatto sì che venissero fuori certe problematiche. Ed ecco che arrivano i sensi di colpa. Certe domande me le faccio ancora. E' avvenuto poi a Montecatini, nel posto dove ho avuto le mie soddisfazioni più importanti. Ma questa è la vita. Il lavoro mi ha aiutato ma anche gli amici. Tanti amici, tra cui Bruno Giordano, che è stato uno di quelli più presenti. Credo che la tragedia di un figlio per un genitore sia tremenda".

Anche il figlio ha provato la carriera da calciatore: "Io allenavo la rappresentativa del Lazio dell'81, lui giocava nel Tor Tre Teste ed era uno dei migliori e non lo convocai perché avrebbero detto qualcosa. Poi lui andò alla Primavera del Napoli, alla Pistoiese, e ha esordito in C2 al Fiorenzuola. Forse poi più avanti iniziarono i problemi. Poi tornò a Roma, giocando con i dilettanti, ma era un talento. Non so dove sarebbe potuto arrivare senza il suo problema".

E poi Agostinelli ha anche voluto raccontare un episodio particolare vissuto: "Mi ricordo quando allenai il Partizan Tirana, con i tifosi che dedicarono una coreografia a mio figlio. Ma anche i tifosi dell'Atalanta. Sono cose che ti restano poi. Ricordi di mio figlio? Quando firmai per la Ternana e quel giorno vidi la Primavera della Pistoiese che vinceva dopo 20' con due gol suoi. Mi ricordo le emozioni dentro, come se avessi fatto gol io. Oggi mi dicono che ho il debole per il nipotino, perché più vai avanti e più torni ad avere certi sentimenti".

Sulla sua carriera, invece il mister ha portato alla luce un paio di episodi particolari: "Quando mi chiamò la Juve in segreto e potevo diventare il tecnico, nel 2000-2001. Passò però il treno, ma l'emozione fu incredibile. Volavo in quel momento, uscì poi la notizia su Tuttosport ma lo dissi solo in famiglia. Ci sono dei momenti in cui uno sta per arrivare a un sogno e poi allena anche i ragazzini del quartiere. Ma questo fa parte dell'amore per questo sport. Quello meno bello? Da allenatore ne ho avute, ma anche grandi soddisfazioni. Ma mi ricordo di uno spareggio a Pescara per venire in Serie B. Perdemmo lo spareggio bis, allora il mio tecnico era Mazzone. Vedere i tifosi del Lecce piangere mi colpì molto".