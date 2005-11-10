Ternana Women, tegola in difesa alla vigilia dell'Inter: si ferma Pacioni per problemi al ginocchio
Claudia Marrone
Brutte notizie per la Ternana Women, che si appresta al lunch match di domani contro l'Inter, gara valevole per l'8ª giornata del campionato di Serie A Women: al confronto non prenderà parte Eleonora Pacioni, vittima di una la lesione con avulsione dell’inserzione distale del legamento collaterale mediale del ginocchio destro, che rende a oggi impossibile anche la valutazione dei tempi di recupero.
Riportiamo di seguito la nota del club:
"Brutte notizie in casa Ternana Women. Gli esami strumentali ai quali Eleonora Pacioni si è sottoposta nei giorni scorsi hanno evidenziato la lesione con avulsione dell’inserzione distale del legamento collaterale mediale del ginocchio destro.
La calciatrice si è infortunata nel corso del secondo tempo dell’ultima gara di campionato, disputata domenica 15 novembre sul campo del Sassuolo e conclusa con il pareggio per 1-1 delle rossoverdi.
Dopo aver valutato il quadro clinico, lo staff medico, in accordo con la calciatrice, ha predisposto un percorso di terapia conservativa. I progressi saranno monitorati nel corso delle prossime settimane.
Per Eleonora Pacioni, questa è la quinta stagione con la maglia della Ternana Women. Con 126 presenze, è la calciatrice che ha collezionato più partite nella storia del club, un traguardo che testimonia il suo legame con i colori rossoverdi.
Forza Eleonora, siamo tutti con te. Ti aspettiamo in campo!".