Uscendo da Milanello, il proprietario del Milan Gerry Cardinale ha parlato ai giornalisti presenti, tra cui quelli di TuttoMercatoWeb accorsi per la conferenza di Amorim. Queste le parole del numero uno di Red Bird, iniziando dalla gara contro il Frosinone che attende domani i rossoneri: "Io sono pronto. Sono state belle giornate, ho avuto un paio di giornate di incontri molto positivi a Casa Milan, in vista del mercato di gennaio e per tutti i piani per il resto della stagione. C’è un bel clima, oggi ottimo allenamento. La squadra sta bene, ho parlato con diversi giocatori e hanno tutti sensazioni positive e capiscono mister Amorim che sottolinea quanto sia importante la partita di domani. Speriamo di vincere e di continuare in modo positivo”.

Pronto per la prossima finestra di mercato?

“Sì, sono pronto. Siamo pronti. Stiamo lavorando molto. Stiamo parlando, discutendo… Il mercato di gennaio non è mai facile, no? Devi essere pronto ed opportunista. Se c’è una cosa che posso promettere è che non faremo nessuna scelta di cui non saremo convinti. Spenderemo, ma lo faremo in modo intelligente. E sempre con il quadro generale del progetto in mente, sempre a stretto contatto con mister Amorim e tutti qui a Milanello”.

Con Markus Krosche?

“So che siete molto attenti su Krosche, è un nome che gira da un po’ (sorride, ndr). Quando saremo pronti a fare un annuncio, lo faremo”.

E su Endrick?

“È un altro nome che gira. Il nostro progetto va oltre un singolo calciatore. Lui ovviamente è tra i migliori giocatori al mondo, se non il migliore, nel suo ruolo. Lo rispetto tanto. Vedremo cosa succederà sul mercato”.

E sul rinnovo di Rabiot?

“Amo Adrien, è uno dei miei giocatori preferiti. È fantastico. Ho enorme rispetto per lui e la sua famiglia. Stiamo parlando e spero di arrivare presto ad un lieto fine. Penso che debba essere un giocatore simbolo del Milan”.

Può essere un regalo di Natale per i tifosi?

“Anche per me (sorride, ndr). Assolutamente”.