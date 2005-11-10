Con la vittoria del Parma sul Napoli Women si è aperta l'8ª giornata di Serie A Women
Claudia Marrone
Smaltite le fatiche europee di Roma, Inter e Juve, torna in campo la Serie A Women, che tra oggi e domani manderà in archivio l'8ª giornata del campionato, che potrebbe dare qualche indicazioni soprattutto sulle prime tre posizioni, quelle che valgono la prima citata Europa: incroci molto interessanti quelli che si prospettano, tra il pomeriggio e la serata domenicale.
Ad aprire le danze, il match tra Parma e Napoli Women, con la compagine emiliana che aveva la ghiotta occasione di scavalcare la partenopee in classifica: sorpasso riuscito grazie alla vittoria maturata sul punteggio di 2-0, che certifica anche la crescita della compagine gialloblù, che sta pian piano svoltando la stagione. Tre punti pesanti, dunque, quelli conquistati dalla squadra guidata da Stefano Sottili, che era per altro reduce dalla gagliarda prestazione contro la capolista Roma.
Di seguito il punto della situazione:
SERIE A WOMEN - 6ª GIORNATA
Già giocata
Parma-Napoli 2-0
41' Christensen, 51' Distefano
Sabato 21 novembre
15:00 – Milan-Sassuolo
Domenica 22 novembre
12:30 – Como Women-Roma
12:30 – Ternana-Inter
15:00 – Fiorentina-Como 1907
20:30 – Lazio- Juventus
LA CLASSIFICA
Roma 21
Inter 16
Como 1907 14
Fiorentina 13
Juventus 12
Como Women 8
Ternana 8
Parma 8*
Milan 7
Napoli 6*
Lazio 3
Sassuolo 3
* una gara in più