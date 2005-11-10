Smaltite le fatiche europee di Roma, Inter e Juve, torna in campo la Serie A Women, che tra oggi e domani manderà in archivio l'8ª giornata del campionato, che potrebbe dare qualche indicazioni soprattutto sulle prime tre posizioni, quelle che valgono la prima citata Europa: incroci molto interessanti quelli che si prospettano, tra il pomeriggio e la serata domenicale.

Ad aprire le danze, il match tra Parma e Napoli Women, con la compagine emiliana che aveva la ghiotta occasione di scavalcare la partenopee in classifica: sorpasso riuscito grazie alla vittoria maturata sul punteggio di 2-0, che certifica anche la crescita della compagine gialloblù, che sta pian piano svoltando la stagione. Tre punti pesanti, dunque, quelli conquistati dalla squadra guidata da Stefano Sottili, che era per altro reduce dalla gagliarda prestazione contro la capolista Roma.

Di seguito il punto della situazione:

SERIE A WOMEN - 6ª GIORNATA

Già giocata

Parma-Napoli 2-0

41‎'‎ Christensen, 51' Distefano

Sabato 21 novembre

15:00 – Milan-Sassuolo

Domenica 22 novembre

12:30 – Como Women-Roma

12:30 – Ternana-Inter

15:00 – Fiorentina-Como 1907

20:30 – Lazio- Juventus

LA CLASSIFICA

Roma 21

Inter 16

Como 1907 14

Fiorentina 13

Juventus 12

Como Women 8

Ternana 8

Parma 8*

Milan 7

Napoli 6*

Lazio 3

Sassuolo 3

* una gara in più