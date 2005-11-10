Incredibile al Ceravolo nel testa-coda della 12ª giornata: il Catanzaro, fanalino di coda, supera con un netto 3-1 la capolista Palermo (alla prima sconfitta nella stagione regolare) dopo aver controllato ampi tratti della gara. A decidere l'incontro in favore dei calabresi sono le reti di Giovane, Pecorino e Mosti, mentre ai rosanero non basta il momentaneo pareggio firmato da Vavassori. Pesante battuta d'arresto per la formazione siciliana, che vede ora ridursi a un solo punto il vantaggio sul Modena in vetta; il Catanzaro sale invece a quota 9 punti, agganciando momentaneamente l'Empoli (con una gara in meno) e portandosi a due lunghezze dalla zona play-out.

LE PAGELLE DEL CATANZARO

Pigliacelli 6,5 – Decisivo con due interventi prodigiosi su Vavassori ed Hernani nei momenti più complessi; resta però macchiato da una respinta corta sul pareggio e da un’uscita azzardata.

Frosinini 5,5 – Attento nelle chiusure preventive per larga parte della sfida, si fa però anticipare nettamente da Johnsen nell’azione del gol rosanero, macchiando la prova.

Antonini 6,5 – Guida la linea arretrata con personalità, spende un giallo intelligente e disegna uno splendido cambio di gioco che manda in porta Koffi nella ripresa.

Imperiale 6,5 – Baluardo difensivo impeccabile sulle palle alte, respinge con tempismo perfetto i continui traversoni provenienti dalla corsia mancina del Palermo.

Candela 6 – Spinge con costanza lungo la fascia destra, arrivando più volte sul fondo per mettere palloni invitanti che la retroguardia siciliana sventa a fatica. Dal 68’ Ruggero 6 – Entra con la giusta applicazione tattica, blindando la corsia esterna nel finale senza concedere varchi agli avversari.

Franky Tchaouna 6 – Garantisce dinamismo e gamba in mezzo al campo, accompagnando con qualità la manovra offensiva e servendo con i tempi giusti gli inserimenti degli esterni.Dal 72’ Alesi 6 – Offre freschezza e palleggio prezioso nella zona nevralgica durante gli ultimi venti minuti.

Petriccione 6,5 – Geometra instancabile della mediana giallorossa, detta i ritmi della pressione alta e impegna Perin con una conclusione dal limite.

Giovane 7,5 – Ex dal dente avvelenato, sblocca la contesa con un inserimento letale e propizia il raddoppio costringendo Perin al miracolo da due passi. Dall’81’ Mosti 7 – Impatto devastante sul match: chiude i conti con una diagonale glaciale pochi istanti dopo l’ingresso in campo.

Dorval 7,5 – Padrone assoluto della fascia sinistra, confeziona l’assist perfetto per il vantaggio di Giovane e avvia con una sponda aerea l’azione del 2-1.

Iemmello 5,5 – Fatica a trovare la posizione tra le maglie strette della difesa ospite, risultando impreciso in rifinitura prima di lasciare il posto a forze fresche. Dal 68’ Koffi 6 – Vivace nello sfruttare gli spazi in ripartenza, sfiora il bersaglio grosso con un tiro a giro dal limite.

Pecorino 7 – Lavora spalle alla porta con grande generosità, svolgendo un prezioso compito di raccordo; trova poi il guizzo rapace da attaccante vero per riportare avanti i suoi. Dall’81’ Frank Tchaouna 6,5 – Sfrutta subito l’errore di Johnsen in campo aperto, servendo con lucidità l’assist vincente per il tris di Mosti.

Allenatore: Mignani 7,5 – Prepara un piano gara impeccabile per aggredire la capolista fin dai primi minuti, azzeccando tutti i cambi nella ripresa per conquistare un successo meritato. Inizia la risalita in classifica.

LE PAGELLE DEL PALERMO

Perin 6,5 – Evita un passivo ben più pesante compiendo un autentico miracolo ravvicinato su Giovane; del tutto incolpevole sulle tre reti incassate.

Cassandro 5,5 – Soffre maledettamente le scorribande continue di Dorval sul suo lato, faticando a contenere le sovrapposizioni sistematiche dei giallorossi.

Ceccaroni 5 – Disattento e passivo in occasione del vantaggio calabrese, perde spesso i riferimenti sulle palle inattive e sulle sponde aeree degli attaccanti di casa.

Peda 5 – In costante affanno nei duelli fisici contro le punte avversarie, rimedia un’ammonizione pesante che induce il tecnico a sostituirlo all’intervallo. Dal 46’ Magnani 5,5 – Porta maggiore fisicità al reparto, ma non riesce a conferire la necessaria solidità nei momenti decisivi della ripresa.

Augello 6,5 – Uno dei pochi a salvarsi tra le fila ospiti: pennella numerosi traversoni tagliati dalla sinistra mettendo in crisi la difesa avversaria.

Dal 79’ Gyasi s.v.

Mazzitelli 5 – Sbaglia un gol clamoroso da due passi sugli sviluppi di un corner e viene condizionato da un giallo precoce prima del cambio.

Dal 46’ Segre 5,5 – Prova a garantire maggiore equilibrio e inserimenti senza palla, ma fatica a arginare le ripartenze avversarie.

Ranocchia 5,5 – Batte con precisione i calci piazzati creando qualche pericolo, ma perde il duello in mediana sul piano dell’intensità e del ritmo.

Vavassori 6,5 – Più pericoloso tra i suoi: impegna severamente Pigliacelli di testa e trova la zampata vincente col mancino per il momentaneo pareggio.

Hernani 6 – Cerca spesso la soluzione balistica dalla distanza propiziando la rete dell’1-1, pur sciupando una buona occasione al volo nella ripresa.

Johnsen 4,5 – Dopo l’assist per il pari, rovina la prestazione perdendo un pallone sanguinoso che spiana la strada al tris del Catanzaro. Anche prima, però, è apparso svagato e non proprio concentrato.

Gabrielloni 5 – Isolato al centro dell’attacco e ben controllato dai centrali di casa, non riesce mai a rendersi pericoloso dalle parti di Pigliacelli.

Dal 62’ Pohjanpalo 5,5 – Il suo ingresso non sortisce gli effetti sperati: resta imbrigliato nella morsa difensiva del Catanzaro.

Allenatore: Inzaghi 5 – La sua squadra approccia la gara con eccessiva timidezza e subisce l’aggressività dei padroni di casa, incassando una sconfitta meritata. Torna a casa con zero punti e la consapevolezza che non sono ammessi cali di tensione. Per fortuna sua si ritorna subito in campo con il turno infrasettimanale.