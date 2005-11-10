L'Inter e i rinnovi di Calhanoglu, Thuram e Dimarco: a chi rinunciare?TMW Radio
Daniele Petroselli
In casa Inter, con l'avvicinarsi del 2027, si pensa non solo alle entrate ma anche alle operazioni "interne", con tre rinnovi ancora in ballo. Si tratta di Thuram, Calhanoglu e Dimarco. Ma qualora il club dovesse rinunciare a uno di questi big, quale sarebbe quello che potrebbe essere lasciato andare? Ecco cosa hanno detto gli ospiti della radio di Tuttomercatoweb.com.
Marco Piccari: "Thuram. E' fortissimo, mi piace molto, ma è più spendibile. Nel 2028 gli scade il contratto, ti può portare dei soldi importanti, un budget da reinvestire sul mercato. E poi lì davanti hai Pio Esposito, Bonny e Lautaro, sei coperto".
Massimo Bonanni: "Sono tutti e tre giocatori forti, che dovrebbero essere rinnovati. Normale che il giocatore fa la propria parte e cerca di strappare un contratto che, per Calhanoglu può essere uno degli ultimi. Lui è forte e determina, Thuram ha caratteristiche difficili da trovare, Dimarco già gioca meno degli altri anni e meno determinante, ma è uno forte. E' normale che l'Inter ha un'età altra e inevitabilmente dovrà pensare di fare qualcosa più avanti".
Michelangelo Rampulla: "Sono tre grandi giocatori e l'Inter deve competere su più fronti e non rinuncerei a nessuno. Altrimenti lascerei Calhanoglu".
Simone Braglia: "Avendo Pio Esposito e Lautaro, dico Thuram è quello sacrificabile. Incassi soldi, fai mercato e lanci definitivamente Pio Esposito. L'Inter avrà bisogno anche di monetizzare qualcosa alla fine...".
Massimo Orlando: "Le generazioni durano 7-8 anni, tu hai ancora certi giocatori e devi mettersi sotto contratto tutti, non c'è discussione. E' vero per esempio che hai Pio Esposito, ma Thuram è un'altra cosa. Dal punto di vista finanziario però è Thuram che vale più di tutti, e hai il sostituto. Altrimenti perderei Calhanoglu, perché è una grossa perdita sì ma vuole andare via".