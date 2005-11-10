In casa Inter, con l'avvicinarsi del 2027, si pensa non solo alle entrate ma anche alle operazioni "interne", con tre rinnovi ancora in ballo. Si tratta di Thuram, Calhanoglu e Dimarco. Ma qualora il club dovesse rinunciare a uno di questi big, quale sarebbe quello che potrebbe essere lasciato andare? Ecco cosa hanno detto gli ospiti della radio di Tuttomercatoweb.com.

Marco Piccari: "Thuram. E' fortissimo, mi piace molto, ma è più spendibile. Nel 2028 gli scade il contratto, ti può portare dei soldi importanti, un budget da reinvestire sul mercato. E poi lì davanti hai Pio Esposito, Bonny e Lautaro, sei coperto".

Massimo Bonanni: "Sono tutti e tre giocatori forti, che dovrebbero essere rinnovati. Normale che il giocatore fa la propria parte e cerca di strappare un contratto che, per Calhanoglu può essere uno degli ultimi. Lui è forte e determina, Thuram ha caratteristiche difficili da trovare, Dimarco già gioca meno degli altri anni e meno determinante, ma è uno forte. E' normale che l'Inter ha un'età altra e inevitabilmente dovrà pensare di fare qualcosa più avanti".

Michelangelo Rampulla: "Sono tre grandi giocatori e l'Inter deve competere su più fronti e non rinuncerei a nessuno. Altrimenti lascerei Calhanoglu".

Simone Braglia: "Avendo Pio Esposito e Lautaro, dico Thuram è quello sacrificabile. Incassi soldi, fai mercato e lanci definitivamente Pio Esposito. L'Inter avrà bisogno anche di monetizzare qualcosa alla fine...".

Massimo Orlando: "Le generazioni durano 7-8 anni, tu hai ancora certi giocatori e devi mettersi sotto contratto tutti, non c'è discussione. E' vero per esempio che hai Pio Esposito, ma Thuram è un'altra cosa. Dal punto di vista finanziario però è Thuram che vale più di tutti, e hai il sostituto. Altrimenti perderei Calhanoglu, perché è una grossa perdita sì ma vuole andare via".