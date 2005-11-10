La Roma risponde a Lazio e Como, andando a vincere per 1-5 sul campo del Parma. Mattatore Malen con un poker, in rete anche Mora ed Elphege. Di seguito le pagelle del match.

LE PAGELLE DEL PARMA (a cura di Francesco Servino)

Daffara 6 - Lancia i suoi guantoni dove può, ma Malen e compagni trovano il modo di colpire per 5 volte. Lui però non è colpevole sui gol subiti.

Delprato 5,5 - Serata complicata per il capitano e per la difesa crociata, che può poco contro la potenza dell’attacco giallorosso.

Troilo 4,5 - Gioca una prima ora competente su Malen, ma l’errore in occasione del secondo gol incide tanto sul match e compromette la serata sua e del Parma in modo irreversibile. Male anche sul quarto gol della Roma, quando si perde colpevolmente Malen. Non il miglior modo per festeggiare la prima gara con la Nazionale argentina.

Carboni 5,5 - L’attacco della Roma lo mette in grossa difficoltà: lui parte bene, ma nella ripresa soffre molto le accelerazioni sulla fascia sinistra.

Britschgi 5,5 - Nessun errore madornale, ma una prestazione sempre in affanno, soprattutto con il pallone tra i piedi.

Dal 75’ Diallo 6 - Prova un paio di cross, ma non incide sul risultato finale.

Keita 5,5 - Gara in calando del belga, che corre tanto, ma fatica nel duello contro Koné e Cristante, che spesso lo prendono in mezzo e hanno la meglio su di lui.

Sierro 6 - Guida il centrocampo crociato pensando più alla fase difensiva che a quella offensiva, andando a creare pochissime azioni veramente pericolose.

Dal 75’ Nicolussi Caviglia 6 - Impegna Svilar tentando di accorciare lo svantaggio, ma il portiere ribatte bene.

Fabbian 5,5 - Non perfetto nelle uscite palla al piede, si trova poco con i compagni. Ha però una grande occasione di testa, con Svilar che gli dice di no con un bell’intervento.

Dal 66’ Ordonez 5,5 - Non compie il lavoro da filtro come Gilardino avrebbe voluto e dopo il suo ingresso la Roma dilaga.

Valeri 5 - Primo tempo ottimo, soprattutto in proiezione offensiva; nella ripresa Wesley lo fa letteralmente impazzire. Il 14 crociato non riesce a stargli dietro e a evitare i suoi passaggi vincenti, facendosi sverniciare in più occasioni.

Touré 5,5 - Incide poco sul match, non riuscendo a trovare il modo di liberarsi della marcatura di Mancini, col quale combatte per tutta la partita.

Dal 66’ Lontani 5,5 - Non si vede praticamente mai, arginato benissimo dalla difesa della Roma.

Elphege 6,5 - Lotta e combatte: la fatica viene ripagata a inizio ripresa, quando un errore di Balerdi gli permette di involarsi a rete e di mettere a segno il suo primo gol stagionale.

Dal 90’ De Martis sv.

Allenatore: Gilardino 5,5 - Non la prepara malissimo, con la sua squadra che regge nel primo tempo, ma crolla nel secondo. Il risultato odierno non deve però vanificare il lavoro fin qui fatto: servirà ripartire soprattutto mentalmente per provare a far punti a Frosinone.

LE PAGELLE DELLA ROMA (a cura di Paolo Lora Lamia)

Svilar 6,5 - Out da inizio ottobre, fa sudare freddi Gasp e i tifosi romanisti dopo pochi minuti quando si tocca un polpaccio. Nulla di grave per il portiere, che nel primo tempo tiene a galla i suoi con una paratona su Fabbian determinante per lo sviluppo del match.

Mancini 6 - Non una delle sue migliori uscite per il roccioso centrale giallorosso, che comunque mette la sua grinta e il suo agonismo a servizio della squadra. Ad inizio ripresa, sfiora anche il gol.

Balerdi 5,5 - Letteralmente un gladiatore. In una prima mezz'ora con tinte gialloblù abbastanza forti, evita due volte il gol con altrettante chiusure su Touré e Delprato. Si mantiene su ottimi livelli fino a un istante dalla sua uscita dal campo, prima della quale è sfortunato protagonista nell'azione che porta al pari.

Dal 57' Ndicka 6 - Gioca una porzione di gara in cui il Parma certamente si fa meno pericoloso. Non sono da segnalare particolari errori.

Hermoso 6 - Quasi un attaccante aggiunto in molte occasioni. Leone indomabile che fa comodo e non poco in un topo di partita del genere.

Lulli 6,5 - Dalla sua parte imperversa un Valeri piuttosto intraprendente. Si fa preferire quando spinge, andando anche al cross come nell'azione dello 0-1 di Malen.

Dal 57' Wesley 8 - impatto d urlo per l'esterno brasiliano. Con quattro palloni serviti in zona porta, propizia le tre reti che mandano al tappeto il Parma.

Koné 6 - Rientrato nell'ultima gara pre sosta, il francese conferma di essere in buone condizioni per far valere il suo status in mediana.

Cristante 6,5 - Oltre a fare legna in mezzo al campo, si propone talvolta anche in avanti andando alla conclusione. Prestazione da leader.

Molina 5,5 - In una Roma che cresce alla distanza, l'argentino è tra i pochi che non riesce a dare una svolta alla sua prestazione. Impreciso in più circostanze.

Dall'84' Koulierakis sv.

Dybala 6 - Rientro dal primo minuto per l'argentino, che nell'ultimo terzo di campo crea sempre patemi agli avversari. Si accende a fasi alterne, ma nel complesso si merita la sufficienza.

Dal 63' Soulé 6,5 - Staffetta tra maestro e allievo, con l'ex Frosinone che si fa trovare pronto entrando nelle azioni del secondo e del terzo gol di Malen.

Mora 7,5 - Prosegue il momento magico del portoghese. Prima parte di gara passata più a rifinire, seconda da protagonista in zona gol con l'1-3 sfruttando una corta respinta gialloblù.

Dall'84' Pisilli sv.

Malen 9 - Parafrasando Lineker, il gioco del calcio è semplice: si gioca 11 contro 11 e alla fine segna l'olandese. Straordinario mattatore della gara, sbloccando un primo tempo complicato con una giocata di prestigio e poi firmando nella ripresa altri tre colpi da ko per i malcapitati ducali.

Allenatore: Gasperini 7,5 - Vittoria da grande squadra, di quelle che pesano e non poco. Qualche rotazione considerando rientri dalle Nazionali e prossimi impegni, prima mezz'ora complicata gestita sapendo soffrire e poi grande cinismo mostrato tramite giocate di qualità. Azzeccatissimi gli ingressi di Wesley e Soulé.