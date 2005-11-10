Roma straripante a Parma, uscendo dal Tardini con un clamoroso 1-5. Prestazione sontuosa dei giallorossi e in particolare di Malen, autore di uno spettacolare poker.

Le scelte di formazione

Due rientri importanti per Gasperini, che tra i pali può contare nuovamente su Svilar, mentre sulla trequarti piazza Dybala al fianco di Mora. 3-5-2 invece per Gilardino, che in avanti punta sulla velocità e sulla fisicità di El Bilal Touré ed Elphege.

Lampo olandese nel primo tempo

Le cose non iniziato bene per la Roma, visto che la prima palla gol e è del Parma con Troilo e poco dopo scatta l'allarme - subito rientrato - per un possibile infortunio di Svilar. Il portiere romanista dimostra di essere perfettamente a posto poco dopo la mezzora, con un ottimo riflesso su colpo di testa di Fabbian da corner. La partita è intensa, per non dire litigiosa, e nessuna delle due squadre riesce a prendere il sopravvento. Serve il colpo di un big e arriva al 39': su cross di Lulli, Malen con un controllo lascia sul posto El Bilal Touré e nello spazio di un istante fulmina Daffara col destro. Il risultato non cambia più: Roma momentaneamente avanti una prima parte di gara decisamente scorbutica.

Un Malen solo al comando nella ripresa

La ripresa comincia con una buona Roma ma il Parma, al 55', trova il pareggio con Elphege. Potrebbe nascere un pomeriggio nero per i giallorossi, che invece ne vengono fuori da leoni. Determinanti le mosse di Gasperini, che fa entrare Wesley e Soulé per Lulli e Dybala. Determinante soprattutto Malen, che riporta avanti i suoi sfruttando un liscio clamoroso di Troilo e, dopo il tris di Mora, ne fa altri due. Cinquina sonora per i ducali e messaggio forte dato dalla squadra di Gasperini alle concorrenti per l'alta classifica.