Fantacalcio, 4 nomi sconsigliati per la 12ª giornata: da Lucumì a Tourè
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Luca Di Leonardo
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autore Luca Di Leonardo
21.11.2026 08:30Fantacalcio
Quattro nomi da evitare per la dodicesima giornata al fantacalcio
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In vista dell'inizio della dodicesima giornata con il doppio anticipo sabato alle 15 Como-Cagliari e Lazio-Lecce ecco 4 nomi da evitare per questa giornata. Un nome per reparto.
Falcone (Lazio-Lecce): tanti gol subiti dal portiere salentino (22 gol subiti in 11 partite) con la Lazio che ha uno dei migliori attacchi
Lucumì (Juventus-Venezia): chiamata "rischiosa" ma il difensore ex Bologna arriva da tre insufficienze consecutive.
Rowe (Atalanta-Inter): una delle delusioni di questo inizio di campionato. Nove gare, zero bonus e una fantamedia del 5.56.
Tourè (Parma-Roma): appena 1 assist (contro il Genoa, ndr) in 11 presenze e un xg di 1.19 ma zero gol all'attivo.
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