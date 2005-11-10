Ne abbiamo parlato lungamente anche nell'editoriale: Gustavo Varela, straordinariamente capocannoniere della Serie A con 9 reti in 10 partite giocate, è un giocatore già da grande squadra? Non ha esperienza, non ha trascorsi in una big e di fatto è in un campionato top da poche partite. Possibile che valga già 40 milioni di euro?

Ne parliamo nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com in compagnia di Marco Conterio

Intanto il mercato impazza per la punta portoghese

Arrivato al Monza dal Benfica per circa 3,5 milioni di euro, ha messo insieme 9 gol in Serie A e 2 in Coppa Italia, conquistando anche la prima convocazione in Nazionale. Numeri che hanno acceso l'interesse delle big: il Napoli si è mosso per primo, con Giovanni Manna che ha incontrato l'agente Hector Paris, mentre anche la Juventus ha sondato il terreno. Dall'Inghilterra seguono la situazione Tottenham, Brighton, Brentford, Sunderland e Liverpool, con quest'ultimo che avrebbe inviato osservatori a visionarlo. Il Monza valuta il proprio gioiello tra i 35 e i 40 milioni di euro e vorrebbe trattenerlo almeno fino al termine della stagione. Attenzione però al Benfica, che conserva il 20% sulla futura rivendita e il diritto di pareggiare le eventuali offerte. Ma vale già una cifra del genere?