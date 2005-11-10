Smaltite le fatiche europee di Roma, Inter e Juve, torna in campo la Serie A Women, che tra oggi e domani manderà in archivio l'8ª giornata del campionato, che potrebbe dare qualche indicazioni soprattutto sulle prime tre posizioni, quelle che valgono la prima citata Europa: incroci molto interessanti quelli che si prospettano, tra il pomeriggio e la serata domenicale.

Due soli confronti quelli giocati oggi, con il Parma che - come noto - ha battuto il Napoli, mentre alle ore 15.00 si è giocato il match tra Milan e Sassuolo, che ha visto un primo tempo di fuoco; prima frazione che, di fatto, ha deciso il confronto, in favore della compagine rossonera che ha chiuso il match sul 3-2. Si complica e non poco la situazione della squadra emiliana, che dalla semifinale di Women's Cup persa 7-1 contro la Roma sembra non essersi ancora del tutto ripresa.

Di seguito il punto della situazione:

SERIE A WOMEN - 8ª GIORNATA

Già giocate

Parma-Napoli 2-0

41‎'‎ Christensen, 51' Distefano

Milan-Sassuolo 3-2

9‎'‎ e 15 Grimshaw (M), 11‎'‎ Clelland (S), 24' Soffia (M), 27‎'‎ Caiazzo (S)

Domenica 22 novembre

12:30 – Como Women-Roma

12:30 – Ternana-Inter

15:00 – Fiorentina-Como 1907

20:30 – Lazio- Juventus

LA CLASSIFICA

Roma 21

Inter 16

Como 1907 14

Fiorentina 13

Juventus 12

Milan 10*

Como Women 8

Ternana 8

Parma 8*

Napoli 6*

Lazio 3

Sassuolo 3*

* una gara in più