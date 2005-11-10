Il sabato di Serie A Women si chiude con la vittoria del Milan. Si torna in campo domani alle 12.30
Claudia Marrone
Smaltite le fatiche europee di Roma, Inter e Juve, torna in campo la Serie A Women, che tra oggi e domani manderà in archivio l'8ª giornata del campionato, che potrebbe dare qualche indicazioni soprattutto sulle prime tre posizioni, quelle che valgono la prima citata Europa: incroci molto interessanti quelli che si prospettano, tra il pomeriggio e la serata domenicale.
Due soli confronti quelli giocati oggi, con il Parma che - come noto - ha battuto il Napoli, mentre alle ore 15.00 si è giocato il match tra Milan e Sassuolo, che ha visto un primo tempo di fuoco; prima frazione che, di fatto, ha deciso il confronto, in favore della compagine rossonera che ha chiuso il match sul 3-2. Si complica e non poco la situazione della squadra emiliana, che dalla semifinale di Women's Cup persa 7-1 contro la Roma sembra non essersi ancora del tutto ripresa.
Di seguito il punto della situazione:
SERIE A WOMEN - 8ª GIORNATA
Già giocate
Parma-Napoli 2-0
41' Christensen, 51' Distefano
Milan-Sassuolo 3-2
9' e 15 Grimshaw (M), 11' Clelland (S), 24' Soffia (M), 27' Caiazzo (S)
Domenica 22 novembre
12:30 – Como Women-Roma
12:30 – Ternana-Inter
15:00 – Fiorentina-Como 1907
20:30 – Lazio- Juventus
LA CLASSIFICA
Roma 21
Inter 16
Como 1907 14
Fiorentina 13
Juventus 12
Milan 10*
Como Women 8
Ternana 8
Parma 8*
Napoli 6*
Lazio 3
Sassuolo 3*
* una gara in più