Quattro gol al Parma, dodici in undici di campionato. Gli altri giocano a calcio, Donyell Malen a poker, come quello che ha calato sul manto erboso dello stadio Tardini. L’olandese ha ricordato, ove ve ne fossero dubbi, di saper segnare in tutti i modi: con un tocco morbido o approfittando del regalo di un avversario, il malcapitato Troilo, d’istinto o di tecnica pura. Non c’è dubbio, al momento, su chi sia il miglior finalizzatore del campionato di Serie A. Come pure sul fatto che la Roma si debba sbrigare a togliere l’ex Aston Villa dal mercato.

Il rinnovo a ogni costo

La trattativa è già in essere, perché la dirigenza capitolina sa quanto sia essenziale arrivare a un prolungamento di contratto. Anche per riconoscere lo sforzo fatto dallo stesso Malen per arrivare alla corte di Gian Piero Gasperini. Ci credeva così tanto da essere disposto a rinunciare a parte dell’ingaggio all’Aston Villa; poi è arrivato un rendimento clamoroso: 31 gol in 35 partite disputate. In questo campionato, con lui in campo, statisticamente la formazione giallorossa parte con più di una rete segnata, come se fosse sempre in vantaggio.

Il rinnovo è da chiudere. Anzi: era da chiudere ieri, per dire che non c’è tempo da perdere. L’adeguamento, del resto, è inevitabile: Malen, che compirà 28 anni a gennaio, scavalcherà Mile Svilar nel monte ingaggi giallorosso, arrivando oltre i 4 milioni di euro a stagione. Il portierone non dovrebbe aversene a male. Poi, chi lo sa: l’olandese, costato 27 milioni di euro tra prestito e riscatto, può anche rappresentare una clamorosa plusvalenza in caso di cessione. Per ora, però, la Roma e Gasperini se lo tengono strettissimo. A patto di rinnovare il prima possibile.