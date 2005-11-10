Napoli-Torino, le formazioni ufficiali: Vergara con Hojlund, De Bruyne e Vlasic in panchina
Daniele Najjar
Alle 20.45 si gioca il quarto degli anticipi del sabato della 12^ giornata di Serie A: allo stadio Maradona va di scena la sfida Napoli-Torino. Sono state diramate le formazioni ufficiali del match, con le scelte dei due tecnici. Allegri sceglie Vergara in appoggio a Hojlund, con Anguissa, Gilmour e McTominay in mediana. Solo panchina per De Bruyne. Politano e Spinazzola esterni in quello che dovrebbe essere un 3-5-2. Beukema, Rrahmani e Marin a protezione della porta di Milinkovic-Savic.
Sul fronte opposto, Abate sceglie Simeone con Che Adams, che torna dal primo minuto. C'è Belghali a destra con Cacciamani sul fronte opposto. In mediana Braganca, Mandragora e Gineitis. Coco, Ismajli e Comuzzo a protezione di Perri.
Le formazioni ufficiali di Napoli-Torino
Napoli (3-5-2): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Marin R.; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay, Spinazzola; Vergara, Hojlund.
A disposizione: Contini, Spinelli, Favasuli, De Bruyne, Olivera, Lucca, Giovane, Marianucci, Pereyra, Lang. Allenatore: Massimiliano Allegri.
Torino (3-5-1-1): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Bragança, Mandragora, Gineitis, Cacciamani; Adams, Simeone.
A disposizione: Mascardi, Siviero, Patterson, Comert, Ilkhan, Aboukhlal, Pellegri, Vlasic, Oristanio, Kulenovic, Casadei, Fitz-Jim, Fortini, Zapata. Allenatore: Ignazio Abate.