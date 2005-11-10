Come prima cosa, a nome di tutta la squadra, faccio un grande augurio al ragazzo caduto dagli spalti: sappiamo che sta bene, e questo ci consola. Voglio sottolineare poi anche l'atteggiamento dei tifosi del Cittadella, che per rispetto non hanno cantato per tutti il primo tempo: sono stati esemplari": così, il tecnico del Trento Luca Tabbiani, dopo la partita di ieri contro il Cittadella.

Una gara che, guardando al campo, ha significato vittoria sui veneti, sorpasso degli stessi in classifica e primo posto, almeno fino a quando l'Union Brescia non scenderà in campo. Su questo: "Abbiamo fatto un primo tempo di alto livello, abbiamo messo in difficoltà in tutte le fasi gli avversari, mentre nella ripresa abbiamo sofferto molto, ma lo abbiamo fatto da squadra: non siamo riusciti a uscire con la palla a terra, abbiamo dovuto alzare troppi palloni, che non è il nostro modo di giocare, ma ciò significa comunque che abbiamo margini di miglioramento. Poi ci sta che una gara come questa faccia venir voglia di gestire un po' il risultato. Mi prendo dunque il primo tempo, la grande personalità vista, e la capacità di soffrire. Oltre che un pochino di fortuna. Adesso ci prendiamo due giorni di riposo, da lunedì, però, di nuovo sotto a lavorare. È una tappa del percorso che abbiamo superato, ma ora dobbiamo crearne altre".

Aggiunge quindi: "Dobbiamo avere l'autostima alta, ma questa non deve diventare presunzione. È stata la serata della squadra, il finale lo abbiamo scritto da gruppo vero, ed è stato bellissimo anche vedere lo stadio pieno".

Infine, gli viene chiesto dove può arrivare questo Trento: "Lo sport in generale è fatto per superare i propri limiti. Non so dove potremmo arrivare, so però dove siamo adesso e tutto quello che i ragazzi hanno fatto: se riuscissimo a mantenere lo spirito che abbiamo adesso, potremmo toglierci tante soddisfazioni, ma guardare ora nel lungo termine è pericoloso, aspettiamo di vedere dove saremo a febbraio".