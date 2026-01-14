SudTirol, si ferma Masiello: lesione muscolare al soleo. Salterà la sfida con l'Empoli
Il SudTirol dovrà fare a meno del difensore Andrea Masiello per la sfida contro l’Empoli nel prossimo turno di campionato. L’esperto centrale infatti si è procurato un infortunio muscolare che gli farà saltare la sfida del fine settimana. Un problema che dovrebbe tenerlo fuori causa per almeno una settimana con anche la sfida contro il Padova in programma il 25 gennaio che potrebbe essere a rischio.
Questo il report del club altoatesino:
"In relazione a quanto indicato dallo staff medico dell’FC Südtirol, si comunica il seguente aggiornamento relativo alla prima squadra.
Andrea Masiello ha riportato in allenamento una lesione muscolare di primo grado al muscolo soleo della gamba destra. Il calciatore ha già avviato il percorso riabilitativo".
