SudTirol, anche domani Masiello salterà la sfida col Bari: non sarà convocato
Come riporta l'edizione barese de La Repubblica nella giornata di domani, in occasione della sfida di Serie B fra Bari e SudTirol, il difensore degli altoatesini Andrea Masiello non sarà della sfida. Il tecnico Castori infatti non inserirà l'esperto giocatore fra i convocati che partiranno alla volta della Puglia. Non una sorpresa, ma più che altro una scelta che si ripete ormai da anni ogni volta che il classe '86 incrocia la sua ex squadra.
Masiello infatti non ha più incrociato il Bari dopo la vergognosa storia dell'autorete in occasione del derby contro il Lecce nel 2011 che regalò la salvezza ai salentini. Un episodio mai perdonato dai tifosi biancorossi soprattutto dopo lo scandalo legato al calcioscommesse che portò alla squalifica del difensore per un totale di 2 anni e 5 mesi di squalifica fino al gennaio del 2015 quando viene reintegrato in rosa dall'Atalanta.