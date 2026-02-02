Ufficiale
Sudtirol, depositato in Lega il contratto di Riccardo Tonin: arriva in prestito dal Pescara
Volto nuovo in casa Sudtirol. Attraverso il sito ufficiale della Lega B si apprende del deposito del contratto di trasferimento a titolo temporaneo dal Pescara dell'attaccante Riccardo Tonin.
Il classe 2001, prodotto del vivaio del Milan saluta, dunque, almeno fino a giugno il Delfino, club con il quale ha messo a referto 45 presenze, 7 gol, ma soprattutto la promozione in Serie B ottenuta la scorsa primavera.
