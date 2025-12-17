Venezia, possibile un nuovo innesto in attacco: tutto passa da Casas e Fila
Il Venezia guarda al mercato di gennaio con idee piuttosto chiare, ma legate a doppio filo alle eventuali uscite. La dirigenza arancioneroverde vuole farsi trovare pronta, soprattutto sugli esterni offensivi.
Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la priorità resta l’inserimento di un esterno d’attacco, ruolo per il quale era stato individuato Felici prima del suo infortunio.
Non è però escluso che il Venezia possa intervenire anche nel reparto offensivo. Molto dipenderà dalle valutazioni in corso su Casas e Fila: la possibile partenza di uno dei due potrebbe infatti aprire lo spazio per un nuovo innesto davanti. Uno scenario che il club sta monitorando con attenzione, senza forzare i tempi ma pronto a muoversi qualora se ne presentasse la necessità.
