Genoa, chiesto al Fenerbahce il prestito di Livakovic. E in mediana Pisilli si fa caldo

Il mercato del Genoa prende forma seguendo una linea chiara: ringiovanire e aggiungere qualità in mezzo al campo, senza perdere equilibrio. La dirigenza rossoblù sta valutando diversi profili under per rinforzare la mediana, con tre candidati che, per caratteristiche e prospettive, hanno acceso l’interesse del club.

In cima alla lista c’è Niccolò Pisilli, considerato il profilo più gradito anche per il percorso di crescita recente e per la fiducia ricevuta a Roma. Sul taccuino figura anche Antonio Vergara, soluzione giovane e duttile di proprietà del Napoli, oltre a Vasilije Adzic, talento della Juventus che potrebbe rappresentare un investimento in prospettiva.

Capitolo portiere: il Genoa resta in attesa di una risposta del Fenerbahçe alla proposta di prestito con diritto di riscatto per Dominik Livakovic, reduce dall’esperienza al Girona e destinato a rientrare alla base prima di una nuova sistemazione. A riportare tutto è l'edizione odierna di Tuttosport.