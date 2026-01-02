Sassuolo, Grosso: "Parma ha qualità. Sarà gara difficile ma vogliamo vincere in casa"
11.50 - Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, presenta in conferenza stampa il match con il Parma in programma sabato 3 gennaio al Mapei Stadium di Reggio Emilia alle ore 15, match valido per la 18esima giornata. Start conferenza previsto alle ore 12.
12.06 - Inizia la conferenza.
Qual è la priorità di questi giorni affinché sia un buon inizio per il Sassuolo?
"A me piace prepararsi per fare delle ottime gare, quello è l'augurio che ci possiamo dare, poi ci sono delle variabili, tutto non si può e non si vuole controllare, quindi l'obiettivo è prepararsi al meglio per la gara che arriva".
Che partita può essere contro questo Parma?
"È una squadra che ha fatto una bella scelta a inizio stagione puntando su un ragazzo giovane che io conosco, ha tanti ragazzi di prospettiva con qualcuno più grandicello che prova a sostenere il resto del gruppo. È una squadra che ha alternato, ha iniziato con il fare una fase difensiva molto accorta, ora sta sciogliendo gli elementi offensivi che ha a disposizione. Ci sono diverse modalità che possono proporre, noi dovremo essere bravi a riconoscere le soluzioni e la base è prepararsi per fare una grandissima partita".
Come stanno i tuoi?
"Non abbiamo mai fatto grandi calcoli, raramente ci capita di fare queste settimane così e abbiamo qualità per fare gare così, abbiamo avuto qualche problemino e lo valutiamo, capiremo domani e chi sta bene va in campo per fare partita piena, focalizzarsi su questa gara difficile, importante, contro una squadra che ha qualità e verrà a battersi per portare via punti dal nostro campo e noi invece vogliamo ritrovare punti sul nostro campo con una grande prestazione".
