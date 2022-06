ufficiale Cagliari, rinnovo fino al giugno 2027 per Giuseppe Ciocci

Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare il rinnovo contrattuale di Giuseppe Ciocci che ha firmato un nuovo accordo sino al 30 giugno 2027. Nato a Cagliari, 20 anni, il portiere ha fatto tutta la trafila nel Settore giovanile rossoblù. Dopo essere stato protagonista in Primavera (44 gare), lo scorso campionato si è trasferito in prestito tra le fila dell’Olbia. Alla sua prima stagione tra i professionisti ha collezionato 33 presenze: per 8 volte ha tenuto la porta dei bianchi inviolata e con le sue prestazioni ha contribuito al raggiungimento dello storico traguardo dei playoff.