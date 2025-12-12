Virtus Entella, Boccadamo out con la Carrarese: il suo 2025 potrebbe essere finito
TUTTO mercato WEB
Assenza pesante in casa Virtus Entella in vista del match di domani in casa della Carrarese. Come riporta Il Secolo XIX, Antonio Boccadamo che proprio negli ultimissimi secondi del derby di lunedì sera contro lo Spezia s’è infortunato.
L’esterno tarantino ha riportato una lesione al muscolo semitendinoso della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno monitorate quotidianamente, ma il suo 2025 potrebbe essere finito qui, con rientro in campo rimandato a dopo la sosta con la ripresa del campionato a gennaio.
Altre notizie Serie B
Editoriale di Marco Conterio La Juventus ha già deciso chi sarà il centravanti per il futuro, ora tocca a Spalletti. Comolli alle battute finali per l'annuncio del ds e c'è un nuovo ingresso fondamentale ma passato troppo sotto traccia...
Le più lette
1 La Juventus ha già deciso chi sarà il centravanti per il futuro, ora tocca a Spalletti. Comolli alle battute finali per l'annuncio del ds e c'è un nuovo ingresso fondamentale ma passato troppo sotto traccia...
Ora in radio
09:40A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Al via la 18ª giornata del campionato di Serie C. Subito in campo la Juve NG: contro l'ex Birindelli
Pronostici
Calcio femminile
Italia U17, le avversarie nel Round 2 di qualificazione all'Europeo. Leandri: "Possiamo giocarcela con tutte"