TMW Lo Monaco: "La Samp paga una gestione deficitaria. Stasera Palermo favorito"

Ospite delle colonne di TMW, all'interno della rubrica 'A Tu per Tu', Pietro Lo Monaco, decano dei dirigenti italiani, ha analizzato i temi dell'anticipo della 16ª giornata di Serie B Palermo-Sampdoria:

"La Sampdoria da due anni mantiene questa costante e un motivo ci sarà. Ricordo come fosse ora, che quando arrivai al Palermo la squadra aveva un punto in sei partite. Parlando con Zamparini gli dissi: 'Io mi salvo anche all'ultima giornata, ma devi metterti da parte'. Aveva speso venticinque milioni in estate, l'anno prima non vinceva da tanto. La Samp oggi paga delle politiche gestionali deficitarie, non ci si inventa niente: se fai fatica da anni non stai gestendo le cose in maniera ottimale.

La B non è facile. Oggi contro la Sampdoria vedo il Palermo favorito. E lotta per andare in Serie A: la concorrenza è tanta ma ha un organico di tutto rispetto, in linea con la proprietà".