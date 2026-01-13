Una concorrente di livello per Roma e Napoli: Atletico forte su Malen per il dopo Raspadori

L'Atalanta sta definendo per l'arrivo di Giacomo Raspadori dall'Atletico Madrid, con l'accelerata delle ultime ore che ha beffato il Napoli e soprattutto la Roma, squadre che si erano mosse negli ultimi giorni per il classe 2000 volato in Spagna la scorsa estate. Operazione oramai in via di definizione, con la Dea che pagherà circa 25 milioni di euro complessivi per rilevare il suo cartellino.

I giallorossi nel frattempo hanno dirottato le loro attenzioni su Robinio Vaz, giovanissimo attaccante classe 2007 che arriverà a Trigoria dall'Olympique Marsiglia. Oltre al talentino francese, però, Frederic Massara ha avviato una trattativa anche per Donyell Malen dell'Aston Villa, giocatore seguito anche dal Napoli soprattutto nel caso in cui dovesse arrivare un'offerta convincente per Noa Lang.

Per le due italiane però, racconta Sky Sport, è improvvisamente arrivata la concorrenza proprio dell'Atletico Madrid, club che si è immediatamente attivato per trovare un sostituto del partente Raspadori. E secondo l'emittente quello di Malen è il primissimo nome nell'elenco della spesa del club spagnolo su indicazione di Simeone. Da capire come si evolveranno le trattative e quali saranno i tempi, ma l'ingresso in gioco dei Colchoneros complica e non poco i lavori in questo senso sia della Roma che del Napoli.