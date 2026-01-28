Union SG-Atalanta 1-0, le pagelle: Sulemana, che errore! Palladino sbaglia l'11 titolare

Risultato finale: Union SG-Atalanta 1-0: 70' Khalaili

UNION SAINT-GILLOISE (Pagelle a cura di Andrea Carlino)

Scherpen 6,5 - Presenza sicura tra i pali, mostra classe cristallina nelle uscite basse e geometrie perfette nel posizionamento. Domina l'area piccola con autorità e neutralizza ogni tentativo avversario che oltrepassa la barriera difensiva, trasmettendo serenità al reparto arretrato.

Mac Allister 7 - Gladiatore della difesa a tre, coniuga atletismo e intelligenza tattica in una prestazione maiuscola. Prodigioso su Lookman, psa anche l'incursione personale con un destro velenoso dalla distanza che costringe Sportiello alla respinta, certificando personalità e coraggio nelle iniziative.

Burgess 6,5 - Architrave del bunker difensivo, impone legge fisica nei duelli aerei e sbarramento invalicabile negli spazi centrali. Coordina i movimenti del reparto con esperienza e compostezza nelle fasi di massima pressione bergamasca.

Sykes 6,5 - Solidità nel corridoio centrale, cancella ogni velleità offensiva avversaria con chiusure perentorie e scalate perfette. La muratura eroica sul siluro di De Roon, respinto coraggiosamente con il volto, simboleggia abnegazione totale e spirito di sacrificio. Il cartellino giallo raccolto nel finale non scalfisce una prestazione più che positiva.

Patris 6 - Affidabile sulla corsia destra, garantisce equilibrio costante tra proiezione offensiva e ripiegamento difensivo. Gestisce gli uno contro uno con applicazione meticolosa e alimenta il possesso palla con soluzioni lineari ma efficaci. La prova scorre su binari di affidabilità senza picchi di genialità, ma con la sostanza necessaria per non concedere varchi agli esterni avversari.

Zorgane 6 - Mastino nella zona nevralgica, recupera palloni preziosi e costruisce una diga davanti alla retroguardia. L'iniziativa personale con destro dal limite testimonia istinto offensivo e voglia di incidere oltre i compiti di contenimento. dal 56' Schoofs 6 - Subentra per blindare il fortino centrale e assolve al mandato con disciplina tattica, contribuendo alla gestione del prezioso vantaggio.

Van De Perre 6 - Regista silenzioso ma prezioso, orchestra il possesso con geometrie essenziali e tempi di gioco calibrati. Mantiene lucidità cristallina nei passaggi smarcanti e garantisce schermatura intelligente nella fase di non possesso. La prestazione certifica maturità tattica nelle letture preventive e pulizia tecnica per alleggerire la pressione bergamasca in costruzione.

Smith 6,5 - Elettricità pura sulla corsia sinistra, combina accelerazioni improvvise e tecnica sopraffina negli uno contro uno. Il tentativo ravvicinato che accarezza il palo testimonia fiuto offensivo e capacità di inserimento negli spazi centrali. Garantisce ampiezza geometrica alla manovra e partecipa con generosità alla copertura difensiva, risultando prezioso. dall'84' Niang s.v.

Khalaili 7,5 - Eroe della notte, firma il gol vittoria con una zampata fulminea sul primo palo che fulmina Sportiello. Oltre alla marcatura decisiva, offre pressing feroce sui portatori di palla avversari e movimenti smarcanti continui per creare superiorità numerica.

El Hadj 7 - Faro tecnico della manovra offensiva, illumina il gioco con giocate verticali di prima intenzione e filtranti millimetrici. L'assist vincente per Khalaili corona una serata da autentico fantasista. Non molla mai, fino alla fine. dal 92' Leysen s.v.

Florucz 6,5 - Terminale offensivo mobile e imprevedibile, dialoga magistralmente con i compagni e aggredisce la profondità con senso del tempo. Occasione clamorosa sciupata a tu per tu con Sportiello, vanificata dal miracolo di Hien sulla linea. I tentativi successivi confermano pericolosità costante e determinazione nell'assalto alla porta bergamasca. dal 56' Fuseini 6 - Subentra per iniettare freschezza atletica e velocità bruciante, mantenendo alta la pressione offensiva nella fase calda del match.

David Hubert 7 - Architetto di una prova più che positiva, disegna un assetto compatto e velenoso nelle transizioni che neutralizza le qualità offensive dell'Atalanta. Le sostituzioni nella ripresa rivitalizzano centrocampo e attacco proprio nell'istante cruciale della partita. La vittoria premia un piano gara audace e una gestione chirurgica dei momenti chiave, bilanciando roccia difensiva e capacità di colpire negli spazi giusti con precisione millimetrica.

ATALANTA

Sportiello 6 - L'Union-SG ha tante potenziali occasioni da rete, ma praticamente tira solo nell'occasione che sblocca la sfida. E l'ex portiere del Milan non è impeccabile, seppur la conclusione sia ravvicinata.

Kossounou 6 - Dei tre centrali è quello che commette meno leggerezze. L'unica sbavatura è un'incomprensione con Hien che favorisce la conclusione di Smith. Dal 75' Pasalic s.v..

Hien 5,5 - Prima frazione caratterizzata da errori a tratti incomprensibili, come quello che dopo 2' rischia di spianare la strada a Florucz. Per fortuna è lui stesso a rimediare salvando sulla linea.

Ahanor 5,5 - Anche lui commette qualche errore di troppo all'inizio, prova a crescere col passare dei minuti. Nella ripresa soffre l'ingresso di Fuseini.

Zappacosta 5,5 - Meno presente del solito, deve prestare attenzione a Khalaili, uno dei più pericolosi della formazione di casa. Non sempre riesce a contenerlo, come in occasione del gol che sblocca la sfida.

Musah 5,5 - Errori banali in impostazione, un paio di chiusure decisive e la solita buona volontà che però non basta per raggiungere la sufficienza. Dal 52' De Roon 6 - Prova a scuotere i compagni con la solita grinta. La serata non è però quella giusta.

Ederson 6 - Nei momenti di difficoltà è lui a diventare il riferimento dei nerazzurri. Primo tempo da leader, nel secondo si vede molto meno.

Bernasconi 6 - Personalità da vendere, sempre in proiezione offensiva e abile nelle chiusure. Una delle poche note liete della serata.

Samardzic 5 - Tanti errori insoliti, pochi lampi di classe. Da un giocatore con le sue qualità ci si aspetta sempre di più. Dal 52' De Ketelaere 5,5 - Qualche spunto degno di nota ma anche lui si perde nel grigiore generale.

Lookman 5,5 - Fa molta fatica a trovare spazi, costantemente raddoppiato. Nel primo tempo è comunque sua la conclusione più pericolosa dell'Atalanta, poi Palladino decide di toglierlo. Dal 52' Sulemana 5,5 - Troppo "fumantino", gli manca quella concretezza che servirebbe per portare la partita su binari favorevoli. Il clamoroso errore al 91' chiude una serata da dimenticare.

Krstovic 5,5 - Si vede subito con un colpo di testa centrale, poi fa fatica a farsi trovare dai compagni e non si rende mai pericoloso dalle parti di Scherpen. Dal 61' Scamacca 5,5 - Nessun guizzo, viene braccato e annullato dai difensori di casa.

Raffaele Palladino 5 - Un successo ampiamente alla portata per accedere agli ottavi senza passare dai playoff. Missione fallita con una prestazione e delle scelte che lasciano più di qualche perplessità.