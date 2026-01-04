Venezia, Ambrosino sempre più vicino: manca solo il sì del Napoli
Il Venezia è pronto a chiudere un importante rinforzo offensivo. Come riportato da La Nuova Venezia, Giuseppe Ambrosino è a un passo dall’approdo in laguna: l’accordo con il centravanti classe 2003 è già stato trovato e manca ormai soltanto l’intesa definitiva con il Napoli.
Il nodo riguarda la formula del trasferimento. L’idea condivisa da club e giocatore è quella di un prestito secco, con rinnovo automatico in caso di promozione in Serie A. Una soluzione che permetterebbe al Venezia di rinforzarsi senza appesantire il bilancio e allo stesso tempo di programmare con maggiore serenità il futuro.
La fumata bianca potrebbe arrivare già nelle prossime ore.
