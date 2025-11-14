Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Venezia, Duncan: "La pressione promozione c’è, ma non sarebbe un fallimento non salire”

Venezia, Duncan: "La pressione promozione c’è, ma non sarebbe un fallimento non salire”TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniel Uccellieri
Oggi alle 10:04Serie B
Daniel Uccellieri

Alfred Duncan, centrocampista del Venezia, è stato intervistato da Tuttoveneziasport,it

Come stai dopo l'infortunio? Quali sono le sensazioni dopo il tuo primo ritorno in campo nei dieci minuti contro la Sampdoria?
"Tornare dopo un mese e qualche giorno è stato molto bello. Non vedevo l'ora di rientrare e aggiungermi nel gruppo, visto che la squadra stava facendo molto bene, e cercare di divertirmi anch'io. Quei pochi minuti mi sono bastati per essere felice e per essere tornato finalmente dopo quasi un mese e mezzo".

Sei un giocatore di grande esperienza in Serie A: è così difficile calarsi nel contesto della Serie B?
"Il campionato di Serie B è molto difficile e non è così scontato anche se qualcuno ha fatto tanta esperienza in Serie A. Però, bisogna comunque calarsi in quella realtà perché il ritmo e la qualità sono un po' diversi e quasi tutte le partite sono uguali. Bisogna scendere in quella realtà lì con la testa giusta, sapendo riconoscere i propri valori, cercando di metterli in campo. Solo così si può essere magari dominanti, altrimenti diventa molto complicato perché tutti i giocatori scendono in campo con un obiettivo comunque importante, ovvero quello di vincere i duelli e portare a casa qualcosa".

A centrocampo c'è tanta qualità e giocatori con caratteristiche diverse: secondo te, come sta gestendo il mister questo reparto? Come vi state trovando?
"Penso molto bene perché un centrocampo così, nel quale siamo tutti diversi, aiuta l'allenatore nelle scelte in base anche alle partite. Anche se è difficile per il tecnico delle volte scegliere i titolari per ogni partita, è un bene per la squadra perché, chiunque scende in campo, sa che ci sono gli altri in panchina che possono giocare e dare una mano alla squadra, cercando di fare tutti bene, sia in allenamento che in partita. Questo fa molto bene anche al gruppo".

Perché, secondo te, una squadra che domina sempre e fa delle prestazioni incredibile non riesce a trovare continuità di risultati in trasferta come succede in casa?
"La cosa più difficile in Serie B sono le partite fuori casa. Per una squadra come la nostra serve capire alcune dinamiche. In casa ci sentiamo forti e a nostro agio; fuori casa diventa un po' complicato e, secondo me, la concentrazione deve essere al massimo. Lo si vede dai gol concessi agli altri, i quali non fanno chissà che cosa. Arrivano sempre da errori nostri dovuti a una concentrazione che magari non è al massimo, venendo sempre puniti. Quindi, queste sono le basi per alcune cose su cui dobbiamo lavorare, cercando di essere ancora più concentrati sulle palle inattive e su piccole cose, senza sottovalutare niente. Stiamo pagando abbastanza e lasciando troppi punti per strada".

In spogliatoio come viene percepito il prossimo derby che il Venezia giocherà contro il Padova?
"Questa settimana è un po' particolare, visto che alcuni sono partiti per la Nazionale, alcuni giocatori si sono fermati e io comunque sto rientrando. Stiamo cercando di lavorare e, io personalmente, sto cercando di mettermi in condizione. Anche se non sono stato fuori per tanti mesi, la sto cercando per mettermi alla pari con quelli che hanno sempre giocato. Quindi, questa settimana abbiamo staccato leggermente, tra virgolette, per lavorare su alcune cose e cercare di portarci al meglio per quella settimana decisiva che ci porterà a questo derby, che sarà molto importante, a prescindere dalla tipologia della partita, per la classifica e per dare continuità a prestazioni e risultati. Per noi sarà una partita molto importante e sono convinti che arriveremo alla partita molto carichi e tranquilli per fare quella partita che serve a noi e per la città".

In quale zona del campo ti trovi meglio?
"Per un centrocampista è bello poter fare tutti i ruoli come, ad esempio, sta facendo Busio in questo momento. Penso si stia divertendo, anche se sarebbe ancora più felice se giocasse leggermente più avanzato. Personalmente non ho preferenze, anche perché, quando il mister è arrivato, senza dirmi niente mi ha messo lì. Scelte ne avevo poche (ride ndr). Però, è un ruolo che avevo già fatto, sia da play che a due. E' un ruolo che comunque mi piace perché, un giocatore con la mia esperienza e con la qualità che ho, posso essere un mediano che cerca di prendere palla, consegnandola all'attacco. Quindi, anche se dovessi scegliere un ruolo particolare, sono contento del ruolo che sto facendo e mi trovo molto bene. Poi, ci scambiamo spesso, e posso trovarmi anche in un ruolo molto avanzato. Non importa se parto da lì, perché potrei anche scambiarmi con le mezze ali, se danno disponibilità. Infine, mi sto divertendo anche, quindi sono contento".

I pronostici generali che vi mettevano ai primissimi posti della classifica e tra le candidate alla promozione vi hanno un pò pesato? Vi sentite all'altezza di poter rendere concreta questa possibilità?
"Le possibilità ci sono. Le prestazioni parlano, ma non siamo ancora tra i primi tre per un motivo o per un altro. Però, il campionato è ancora lungo e dobbiamo riprendere alcuni punti lasciati per strada. E' ancora presto per parlare di promozione, anche se penso ci sia questa "pressione" di dover centrare questo obiettivo. A mio parere, non sarebbe comunque un fallimento se non dovesse accadere, seppure, sia singolarmente che di gruppo, crediamo di poter arrivare a quell'obiettivo lì. Però, è ancora presto e penso che quando si arriverà verso gennaio o febbraio si cominceranno a fare dei calcoli per capire dove saremo e dove potremo arrivare. Quindi, è un obiettivo ma bisogna arrivarci con tranquillità, serenità e senza sbandamenti, facendo le cose fatte bene".

Secondo te, a che punto è la costruzione della squadra e il suo gioco?
"Penso che questa domanda dovrebbe essere fatta al mister ma, come giocatore, posso dire che la squadra è ancora in fase di costruzione perché sono arrivati tanti nuovi giocatori e la categoria non è quella dello scorso anno. Ci stiamo ancora conoscendo su alcune basi; nonostante questo la squadra comunque rende. Ci sono tanti margini di miglioramento e penso che, quando la squadra potrà arrivare al massimo delle sue possibilità, si vedrà. Ora la squadra domina, ma lascia ancora dei punti per strada. Vuol dire che c'è qualcosa su cui si può migliorare. Sicuramente arriveremo lì e, su questa cosa, il mister sta insistendo molto. Adesso siamo già a un buon punto e dobbiamo essere tranquilli, lavorando ancora più sereni, ma con l'intensità e concentrazione giusta. Poi, secondo me, arriveremo a quel punto, nel quale tutti capiremo da soli senza dover parlare".

In questo senso, il ritorno di Svoboda vi ha aiutato?
"E' sicuramente vero. Ci è mancato un pò un leader come lui perché da dietro ci vuole uno con personalità, come faceva Idzes lo scorso anno e c'era già Svobo, che aveva già grande esperienza. Il suo ritorno si è visto. Comunica bene e tanto in campo, dando una mano a tutti. Quindi, c'è mancato un po'. Con il suo ritorno faremo delle grandi cose. Siamo felici di averlo con noi in questo momento e speriamo di averlo fino a fine anno".

Tornando al momento del tuo arrivo al Venezia, si può dire che ci sono tanti anche degli interessamenti di Udinese e Lazio per te o teniamo il dubbio?
"Teniamo il dubbio (ride ndr). Diciamo che delle squadre c'erano, ma come sapete c'erano dei vantaggi a venire qui, ovvero una persona che ammiro e ho avuto come allenatore negli anni passati (Di Francesco ndr). Mi ha fatto crescere e mi ha fatto da papà, convincendomi. Questa è stata la parte decisiva. Poi, sicuramente, dovevo pensare a tante altre cose, come alla mia famiglia che non poteva venire con me e non potevo andare più lontano o in un'altra città, diventando magari scomodo vederli. Quindi, anche queste cose hanno influito sulla mia decisione".

Quanto "gasa" per un giocatore giocare al Penzo?
"E' bello e l'ho vissuto anche da avversario. Sapevo già che tipo di clima si respira lì. I tifosi sono speciali perché, a prescindere dai risultati, così come fuori casa come ad esempio a Catanzaro dove abbiamo perso, sono stati dietro di noi a incitarci fino alla morte. Anche a fine partita cantavano ancora. Le cose belle si vedono da questo, indipendentemente dai risultati. Perché, nel bene e nel male, si sta sempre uniti. L'Unione è questa e, con uno spirito del genere, la squadra può sempre fare un salto di qualità".

Come è stato essere allenato da Vincenzo Italiano? Che ricordi hai?
"Con mister Vincenzo abbiamo un rapporto molto bello. Sono rimasto legato a lui perché mi ha insegnato tanto e mi ha preso quando avevo meno fiducia. Venivo da sei mesi difficili e complicati prima di partire in prestito a Cagliari. Grazie a lui ho recuperato quella fiducia che mi mancava da un anno, facendomi tornare quel giocatore che si divertiva in campo, dando fastidio agli avversari e facendo il tuttocampista come piace a lui. Mi ha lasciato carisma in campo, cercando di essere dominanti e non venire sottomessi. Questo mi piace perché gli avversari hanno poche cose da fare in campo e tu riesci a fare tutto quello che pensi di fare senza pensare agli errori e a quello che verrà. Quindi, mi ha lasciato davvero delle belle cose".

Articoli correlati
Pescara-Venezia 2-2, le pagelle: Di Nardo deus ex machina, Duncan di categoria superiore... Pescara-Venezia 2-2, le pagelle: Di Nardo deus ex machina, Duncan di categoria superiore
Venezia-Bari 2-1, le pagelle: Duncan fa un capolavoro, Stankovic super. Partipilo... Venezia-Bari 2-1, le pagelle: Duncan fa un capolavoro, Stankovic super. Partipilo delude
Venezia, Duncan: “Stroppa molto equilibrato. In Serie B serve umiltà” Venezia, Duncan: “Stroppa molto equilibrato. In Serie B serve umiltà”
Altre notizie Serie B
Padova, Andreoletti: "Venezia fra le più forti, ma all'Euganeo venderemo cara la... Padova, Andreoletti: "Venezia fra le più forti, ma all'Euganeo venderemo cara la pelle"
Modena, Di Mariano: "Il mio impiego in campo? Decide mister Sottil, sono a disposizione"... Modena, Di Mariano: "Il mio impiego in campo? Decide mister Sottil, sono a disposizione"
Venezia, Duncan: "La pressione promozione c’è, ma non sarebbe un fallimento non salire”... Venezia, Duncan: "La pressione promozione c’è, ma non sarebbe un fallimento non salire”
Reggiana, Dionigi: "Ottavo posto in classifica? Ad inizio stagione avrei firmato... Reggiana, Dionigi: "Ottavo posto in classifica? Ad inizio stagione avrei firmato col sangue"
Monza, Thiam: "Non ci nascondiamo, ma la strada per la Serie A è ancora lunghissima"... Monza, Thiam: "Non ci nascondiamo, ma la strada per la Serie A è ancora lunghissima"
Panchine Serie B 2025/26: già quattro i cambi. A Pescara arriva Gorgone Focus TMWPanchine Serie B 2025/26: già quattro i cambi. A Pescara arriva Gorgone
Padova, lo stacanovista Varas rischia di saltare il derby con il Venezia Padova, lo stacanovista Varas rischia di saltare il derby con il Venezia
Spezia, Di Serio: "L'addio di Pio Esposito non mi ha fatto sentire più pressione"... Spezia, Di Serio: "L'addio di Pio Esposito non mi ha fatto sentire più pressione"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto L'assenza di Conte non può essere considerata normale. Le parole dicono una cosa, i fatti tutt'altro: il Napoli è a un bivio e l'allenatore dovrà cambiare rotta. I leader sono ancora dalla sua parte? E gli infortuni non sono frutto del caso
Le più lette
1 Italia ai play-off, ecco il quadro dopo le gare di stasera. Pericolo Svezia in semifinale
2 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie A
3 L'assenza di Conte non può essere considerata normale. Le parole dicono una cosa, i fatti tutt'altro: il Napoli è a un bivio e l'allenatore dovrà cambiare rotta. I leader sono ancora dalla sua parte? E gli infortuni non sono frutto del caso
4 L'Italia vince in Moldova solo nel finale: saranno play-off. Gattuso arrabbiato coi tifosi
5 Anguissa tegola pesantissima per il Napoli: il centrocampista rischia di saltare fino a 18 partite
Ora in radio
Editoriale 11:05Editoriale live!
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:35Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:05Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Primo piano
Immagine top news n.0 La grande beffa oltre al danno: solo Norvegia e Inghilterra hanno più punti dell'Italia!
Immagine top news n.1 Italia ai play-off, ecco il quadro dopo le gare di stasera. Pericolo Svezia in semifinale
Immagine top news n.2 Il tifoso dello United che non si taglia i capelli: "Seguo il Napoli e ho adorato lo scherzo del Monza"
Immagine top news n.3 Pura fantascienza: a San Siro all'Italia serve vincere 9-0 per ribaltare la differenza reti
Immagine top news n.4 Ancelotti: "Il derby sarà bloccato. Conte in vacanza? Ha aperto una strada, ha fatto bene"
Immagine top news n.5 Berardi: "Prima di farmi male avevo l'accordo con un top club. Vorrei provare la Champions"
Immagine top news n.6 I tifosi cantano: "Andate a lavorare". E Gattuso non la prende bene: "Sono rammaricato"
Immagine top news n.7 Moldova-Italia 0-2, le pagelle: figuraccia evitata coi cambi. Male Scamacca e Orsolini
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Milan rischia seriamente di perdere Mike Maignan a parametro zero Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il caso Conte non esiste. E' stato creato solo da... Antonio Conte
Immagine news podcast n.2 Mancini pronto a volare in Qatar: ecco la squadra che aspetta l'ex ct
Immagine news podcast n.3 Come può giocare l'Atalanta di Raffaele Palladino
Immagine news podcast n.4 Sarri non fa sconti: un big rischia. Quanti con la valigia a gennaio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Marocchino duro su Yildiz: "Non lo valuto come l'opinione pubblica. Al PSG giocherebbe titolare?"
Immagine news Altre Notizie n.2 Napoli e la "vacanza" di Conte: il parere degli opinionisti
Immagine news Serie C n.3 Filipponi: "Tedesco ha restituito identità al Perugia, Torres sorpresa negativa"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Roma, Bailey ci sarà a Cremona. Ieri hanno lavorato ancora a parte Ndicka e Ferguson
Immagine news Serie A n.2 Milan, Pulisic spiega: "Ecco perché non sono andato in Nazionale. È la decisione migliore"
Immagine news Serie A n.3 Eder: "Non ho mai sopportato l'ipocrisia di Spalletti. Icardi-Wanda Nara? C'era imbarazzo"
Immagine news Serie A n.4 Milan-Virtus Entella, le formazioni: Pulisic e Jashari titolari, ancora out Rabiot e Gimenez
Immagine news Serie A n.5 Berardi sogna l'Italia: "Riconquistare la Nazionale con il Sassuolo sarebbe magnifico"
Immagine news Serie A n.6 Inter, il piano per Aleksandar Stankovic: dalla recompra all'interesse di Tottenham e Newcastle
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Padova, Andreoletti: "Venezia fra le più forti, ma all'Euganeo venderemo cara la pelle"
Immagine news Serie B n.2 Modena, Di Mariano: "Il mio impiego in campo? Decide mister Sottil, sono a disposizione"
Immagine news Serie B n.3 Venezia, Duncan: "La pressione promozione c’è, ma non sarebbe un fallimento non salire”
Immagine news Serie B n.4 Reggiana, Dionigi: "Ottavo posto in classifica? Ad inizio stagione avrei firmato col sangue"
Immagine news Serie B n.5 Monza, Thiam: "Non ci nascondiamo, ma la strada per la Serie A è ancora lunghissima"
Immagine news Serie B n.6 Panchine Serie B 2025/26: già quattro i cambi. A Pescara arriva Gorgone
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Rimini, la Curva Est torna a farsi sentire: "Mettiamo fine a questa agonia"
Immagine news Serie C n.2 Catania, Toscano: "Quando crei un ambiente sereno non ti scalfisce niente"
Immagine news Serie C n.3 Cittadella, Marchetti: "Sappiamo di aver sbagliato all'inizio ma non ci siamo nascosti"
Immagine news Serie C n.4 Vicenza, Talarico: "Con mister Gallo si pedala, non ci sono alternative. Chiede sacrificio"
Immagine news Serie C n.5 Campobasso; Lucchini: "Dobbiamo portare a casa il risultato anche con un solo gol"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, inizia la 14ª giornata: due anticipi questa sera, il programma completo
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Polonia-Olanda, a Varsavia si decide il primo posto
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Moldavia Italia
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inghilterra-Serbia, i balcanici cercano l'impresa a Wembley
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Bene in Italia, male in Europa e viceversa: Roma e Juventus vivono momenti opposti
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina Femminile, Ilse Van Der Zanden: "Con la Roma gara pazzesca, ora testa al Parma"
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma femminile, si ferma Haavi: lesione al menisco per l'attaccante norvegese
Immagine news Calcio femminile n.4 Carbonell della Juventus nella Top11 della Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus, Canzi: "Successo molto importante per il cammino europeo. Vincere aiuta a vincere"
Immagine news Calcio femminile n.6 Scontro con Bonansea, Medina perde i sensi e viene soccorsa. L'Atletico rassicura: "Sta bene"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giovanni Galeone, il "Profeta" di un calcio che non c'è più Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso, le parole di un leader: sufficienti per colmare le lacune azzurre?