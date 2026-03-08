Serie B, 29ª giornata: il Venezia continua a scappare, crollo del Monza a La Spezia

La 29ª giornata di Serie B continua a regalare emozioni e colpi di scena. Nel sabato di campionato, il Venezia consolida il primato battendo 2-0 la Reggiana grazie ai gol di Haps al 15’ e di Doumbia al 71’. Il successo consente ai lagunari di restare saldamente in vetta con 63 punti.

Il Modena e il Cesena non vanno oltre lo 0-0 in una partita equilibrata, mentre l’Avellino supera in extremis il Padova 1-0 con il gol di Russo al 90+2’. Nel posticipo serale, lo Spezia regala spettacolo travolgendo il Monza 4-2: i brianzoli erano passati in vantaggio con Petagna e Cutrone, ma la squadra ligure ha ribaltato il risultato con la doppietta di Artistico, il gol di Aurelio e il sigillo finale di Bandinelli. Successo esterno anche per la Virtus Entella, che si impone 1-0 sul Sudtirol grazie al rigore trasformato da Marconi al 73’.

Per la giornata di domenica, da seguire i match tra Catanzaro-Empoli, Frosinone-Sampdoria, Mantova-Juve Stabia, Carrarese-Palermo e Pescara-Bari, che potrebbero rimescolare ulteriormente le posizioni di vertice e retroguardia.

La Classifica aggiornata

Al vertice resta il Venezia con 63 punti, seguito dal Monza a 60 e dal Frosinone a 55. Alle spalle, Palermo a 54 e Catanzaro a 46. In fondo alla graduatoria, il Pescara resta fanalino di coda con 22 punti, mentre Bari e Mantova lottano per risalire la classifica.

SERIE B - 29ª GIORNATA

Sabato 7 marzo

Avellino-Padova 1-0

90+2' Russo

Spezia-Monza 4-2

9' Petagna (M), 16' Cutrone (M), 20' e 90+3 Artistico (S), 34' Aurelio (S), 57' Bandinelli

Sudtirol-Virtus Entella 0-1

73' Marconi

Venezia-Reggiana 2-0

15’ Haps, 71’ Doumbia

Modena-Cesena 0-0

Domenica 8 marzo

Ore 15:00 - Catanzaro-Empoli

Ore 15:00 - Frosinone-Sampdoria

Ore 15:00 - Mantova-Juve Stabia

Ore 17:15 - Carrarese-Palermo

Ore 19:30 - Pescara-Bari

CLASSIFICA SERIE B

Venezia 63*

Monza 60*

Frosinone 55

Palermo 54

Catanzaro 46

Modena 44*

Juve Stabia 40

Cesena 39*

Sudtirol 37*

Padova 34*

Avellino 33*

Carrarese 32

Empoli 31

Virtus Entella 31*

Sampdoria 30

Spezia 29*

Reggiana 29*

Bari 28

Mantova 27

Pescara 22

* una gara in più