Serie B, 29ª giornata: il Venezia continua a scappare, crollo del Monza a La Spezia
La 29ª giornata di Serie B continua a regalare emozioni e colpi di scena. Nel sabato di campionato, il Venezia consolida il primato battendo 2-0 la Reggiana grazie ai gol di Haps al 15’ e di Doumbia al 71’. Il successo consente ai lagunari di restare saldamente in vetta con 63 punti.
Il Modena e il Cesena non vanno oltre lo 0-0 in una partita equilibrata, mentre l’Avellino supera in extremis il Padova 1-0 con il gol di Russo al 90+2’. Nel posticipo serale, lo Spezia regala spettacolo travolgendo il Monza 4-2: i brianzoli erano passati in vantaggio con Petagna e Cutrone, ma la squadra ligure ha ribaltato il risultato con la doppietta di Artistico, il gol di Aurelio e il sigillo finale di Bandinelli. Successo esterno anche per la Virtus Entella, che si impone 1-0 sul Sudtirol grazie al rigore trasformato da Marconi al 73’.
Per la giornata di domenica, da seguire i match tra Catanzaro-Empoli, Frosinone-Sampdoria, Mantova-Juve Stabia, Carrarese-Palermo e Pescara-Bari, che potrebbero rimescolare ulteriormente le posizioni di vertice e retroguardia.
La Classifica aggiornata
Al vertice resta il Venezia con 63 punti, seguito dal Monza a 60 e dal Frosinone a 55. Alle spalle, Palermo a 54 e Catanzaro a 46. In fondo alla graduatoria, il Pescara resta fanalino di coda con 22 punti, mentre Bari e Mantova lottano per risalire la classifica.
SERIE B - 29ª GIORNATA
Sabato 7 marzo
Avellino-Padova 1-0
90+2' Russo
Spezia-Monza 4-2
9' Petagna (M), 16' Cutrone (M), 20' e 90+3 Artistico (S), 34' Aurelio (S), 57' Bandinelli
Sudtirol-Virtus Entella 0-1
73' Marconi
Venezia-Reggiana 2-0
15’ Haps, 71’ Doumbia
Modena-Cesena 0-0
Domenica 8 marzo
Ore 15:00 - Catanzaro-Empoli
Ore 15:00 - Frosinone-Sampdoria
Ore 15:00 - Mantova-Juve Stabia
Ore 17:15 - Carrarese-Palermo
Ore 19:30 - Pescara-Bari
CLASSIFICA SERIE B
Venezia 63*
Monza 60*
Frosinone 55
Palermo 54
Catanzaro 46
Modena 44*
Juve Stabia 40
Cesena 39*
Sudtirol 37*
Padova 34*
Avellino 33*
Carrarese 32
Empoli 31
Virtus Entella 31*
Sampdoria 30
Spezia 29*
Reggiana 29*
Bari 28
Mantova 27
Pescara 22
* una gara in più
