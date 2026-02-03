Venezia, mercato per il presente e il futuro: Dagasso il colpo di primo piano
Il Venezia chiude un gennaio da protagonista assoluto della Serie B, confermando le ambizioni di una proprietà decisa a tornare rapidamente nel massimo campionato. Il club arancioneroverde ha operato un restyling mirato, puntando su giovani di talento e profili internazionali già pronti per il calcio di alto livello.
Il colpo più oneroso e strategico è l’acquisto a titolo definitivo di Matteo Dagasso dal Pescara (operazione da circa 2 milioni di euro), un innesto che garantisce dinamismo e qualità al centrocampo di Giovanni Stroppa. In attacco, la novità è rappresentata dal norvegese Marko Farji, prelevato dallo Strømsgodset e dal tesseramento di Lion Lauberbach
Per mantenere questo equilibrio, la dirigenza ha operato uscite importanti. Hans Nicolussi Caviglia è passato ufficialmente al Parma (via Fiorentina), mentre Giorgio Altare è stato girato in prestito al Pescara insieme al giovane Fanne Dabo. Hanno salutato temporaneamente anche talenti come Ligue (direzione Mantova) e Okoro (Juve Stabia), mentre per l'attaccante Daniel Fila si è optato per un trasferimento all'Empoli.
VENEZIA
Acquisti: Marko Farji (definitivo, Stromsgodset), Simone Panada (definitivo, Atalanta), Matteo Dagasso (definitivo, Pescara), Simone Ascione (rientro prestito, Vis Pesaro), Junior Ligue (definitivo, FC Zürich), Lion Lauberbach (definitivo, Mechelen), Mouhamed Lamine Fanne Dabo (definitivo, Luton Town FC), Alvin Okoro (rientro prestito, Juventus NG), Giorgio Altare (rientro prestito, Sampdoria), Alessandro Carlini (definitivo, Cesena)
Cessioni: Marco Ladisa (prestito, Trento), Simone Panada (prestito, Atalanta), Cheick Conde (prestito, Blau-Weiss Linz), Simone Ascione (prestito, Triestina), Daniel Fila (prestito, Venezia), Junior Ligue (prestito, Mantova), Mouhamed Lamine Fanne Dabo (prestito, Pescara), Saad El Haddad (prestito, Pineto), Alvin Okoro (prestito, Juve Stabia), Giorgio Altare (prestito, Pescara)
