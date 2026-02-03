Focus TMW Venezia, mercato per il presente e il futuro: Dagasso il colpo di primo piano

Il Venezia chiude un gennaio da protagonista assoluto della Serie B, confermando le ambizioni di una proprietà decisa a tornare rapidamente nel massimo campionato. Il club arancioneroverde ha operato un restyling mirato, puntando su giovani di talento e profili internazionali già pronti per il calcio di alto livello.

Il colpo più oneroso e strategico è l’acquisto a titolo definitivo di Matteo Dagasso dal Pescara (operazione da circa 2 milioni di euro), un innesto che garantisce dinamismo e qualità al centrocampo di Giovanni Stroppa. In attacco, la novità è rappresentata dal norvegese Marko Farji, prelevato dallo Strømsgodset e dal tesseramento di Lion Lauberbach

Per mantenere questo equilibrio, la dirigenza ha operato uscite importanti. Hans Nicolussi Caviglia è passato ufficialmente al Parma (via Fiorentina), mentre Giorgio Altare è stato girato in prestito al Pescara insieme al giovane Fanne Dabo. Hanno salutato temporaneamente anche talenti come Ligue (direzione Mantova) e Okoro (Juve Stabia), mentre per l'attaccante Daniel Fila si è optato per un trasferimento all'Empoli.