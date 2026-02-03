Virtus Entella, sessione di consolidamento: Benedetti e Cuppone i colpi primari
La Virtus Entella in questa sessione di calciomercato ha deciso di investire in modo strutturale, privilegiando gli acquisti a titolo definitivo per rinforzare ogni reparto con giocatori di categoria superiore.
L'attacco si è assicurata Luigi Cuppone, prelevato dall'Audace Cerignola, mentre a centrocampo l'innesto di maggior prestigio è quello di Leonardo Benedetti, che arriva a titolo definitivo dalla Sampdoria, oltre a quelli di Niccolò Squizzato dal Pescara.
Il club di Chiavari ha guardato con grande attenzione anche ai settori giovanili d'élite. Dalla Juventus arriva a titolo definitivo l'esterno Riccardo Turicchia, colpo che conferma l'ottimo asse con i bianconeri. La difesa viene ulteriormente puntellata dagli arrivi di Mattia Alborghetti (Giana Erminio), Davide Stabile (Vis Pesaro) e dal prestito di Alessandro Pilati dall'Union Brescia.
Per bilanciare l'ingresso di tanti volti nuovi, l'Entella ha operato uno sfoltimento mirato. Hanno salutato Chiavari Ahmad Benali e Denis Portanova attraverso la risoluzione consensuale del contratto. Terminano anticipatamente anche i prestiti di Tommaso Fumagalli (rientrato al Como e poi girato alla Reggiana) e di Flavio Russo (Sassuolo). In uscita anche i giovani Lipani (Latina) e Palomba (Forlì), ceduti in prestito per maturare minutaggio.
VIRTUS ENTELLA
Acquisti: Mattia Alborghetti (definitivo, Giana Erminio), Niccolò Squizzato (definitivo, Pescara), Riccardo Turicchia (definitivo, Juventus), Luigi Cuppone (definitivo, Audace Cerignola), Leonardo Benedetti (definitivo, Sampdoria), Alessandro Pilati (prestito, Union Brescia), Davide Stabile (definitivo, Vis Pesaro)
Cessioni: Iacopo Lipani (prestito, Latina), Luigi Palomba (prestito, Forlì), David Akpan Ankeye (fine prestito, Genoa), Denis Portanova (definitivo, Sorrento), Tommaso Fumagalli (prestito, Reggiana), Ahmad Benali (risoluzione), Flavio Russo (risoluzione prestito, Sassuolo)
