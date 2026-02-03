Focus TMW Virtus Entella, sessione di consolidamento: Benedetti e Cuppone i colpi primari

La Virtus Entella in questa sessione di calciomercato ha deciso di investire in modo strutturale, privilegiando gli acquisti a titolo definitivo per rinforzare ogni reparto con giocatori di categoria superiore.

L'attacco si è assicurata Luigi Cuppone, prelevato dall'Audace Cerignola, mentre a centrocampo l'innesto di maggior prestigio è quello di Leonardo Benedetti, che arriva a titolo definitivo dalla Sampdoria, oltre a quelli di Niccolò Squizzato dal Pescara.

Il club di Chiavari ha guardato con grande attenzione anche ai settori giovanili d'élite. Dalla Juventus arriva a titolo definitivo l'esterno Riccardo Turicchia, colpo che conferma l'ottimo asse con i bianconeri. La difesa viene ulteriormente puntellata dagli arrivi di Mattia Alborghetti (Giana Erminio), Davide Stabile (Vis Pesaro) e dal prestito di Alessandro Pilati dall'Union Brescia.

Per bilanciare l'ingresso di tanti volti nuovi, l'Entella ha operato uno sfoltimento mirato. Hanno salutato Chiavari Ahmad Benali e Denis Portanova attraverso la risoluzione consensuale del contratto. Terminano anticipatamente anche i prestiti di Tommaso Fumagalli (rientrato al Como e poi girato alla Reggiana) e di Flavio Russo (Sassuolo). In uscita anche i giovani Lipani (Latina) e Palomba (Forlì), ceduti in prestito per maturare minutaggio.