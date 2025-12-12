Juve Stabia-Empoli, i convocati di Abate: tutti a disposizione tranne Battistella e Morachioli

Vigilia di gara per la Juve Stabia, che domani riceverà la visita dell'Empoli in occasione della sfida valevole per la 16ª giornata del campionato di Serie B: appuntamento allo stadio 'Romeo Menti' di Castellammare di Stabia, con fischio di inizio del match fissato alle ore 15:00.

Nel corso della conferenza stampa che anticipa il match, e che si è tenuta oggi pomeriggio, mister Ignazio Abate si è così espresso circa la rosa: "La squadra è toccata dal momento e vuole tornare a far punti, è un gruppo molto responsabile e con un gran senso di appartenenza, pretendiamo tanto da noi stessi e siamo i primi a voler fare i punti: siamo un gruppo nuovo, ma abbiamo dimostrato di poterci stare in questa categoria. Siamo corti in diversi ruoli, ma ci sono ragazzi che danno la massima disponibilità nonostante le condizioni precarie. Dobbiamo avere una mentalità operaia, la squadra si riconosce in quello che fa, che le piace giocare, ma che deve crescere limitando gli errori individuali. Domani sono tutti convocati tranne Battistella e Morachioli".

Di seguito, l'elenco dei 26 convocati:

PORTIERI: Boer, Confente, Signorini;

DIFENSORI: Baldi, Bellich, Carissoni, Giorgini, Mannini, Reale, Ruggero, Stabile, Varnier;

CENTROCAMPISTI: Cacciamani, Ciammaglichella, Correia, Duca, Leone, Maistro, Mosti, Pierobon, Zuccon;

ATTACCANTI: Burnete, Candellone, De Pieri, Gabrielloni, Piscopo.