Venezia, Stroppa predica calma: "Non guardiamo la classifica del Mantova, non si può mollare"

Gara che è quasi un testacoda quella che attende il Venezia, che domani affronterà un Mantova quintultimo in classifica, nella sfida valevole per la 21ª giornata del campionato di Serie B, che si giocherà al 'Danilo Martelli - Pata Stadium' con fischio di inizio alle ore 15:00.

Queste, come si legge su pianetaserieb.it, le parole del tecnico arancioneroverde Giovanni Stroppa: "Abbiamo lavorato bene in settimana, preparando al meglio la gara di domani: la classifica non conta niente, né dall'una né dell'altra parte, ma dovremmo essere bravi per comunque mantenerla e anzi fare ancora meglio le cose. Lo ripeto sempre: si deve pensare al percorso fatto fino a questo momento. Tecnicamente possiamo avere qualità importanti, ma solo con la qualità non si va da nessuna parte: i giocatori bravi fanno la differenza, ma non si deve mai mollare e continuare a lavorare così”.

A proposito di giocatori, ecco un punto sulla rosa: "Non ci saranno né Sverko, che ha qualche acciacco, né Svoboda, squalificato. Franijc invece sta bene, e anche Farji, mentre Plizzari deve fare un percorso tecnico e atletico, sta ancora lavorando a livello individuale. Bjarkason? Sono tempistiche lunghe, lo staff sanitario può dare notizie in più. Si parla però di alcuni mesi. Compagnon e Pietrelli, poi, non li abbiamo quasi mai avuti al massimo, soprattutto il secondo che è come se non fosse mai arrivato; ma sta recuperando la condizione fisica".

Conclude quindi: "Questo è un organico molto forte. Le mie squadre arrivano con consapevolezza e identità importanti a fine stagione, il Venezia ci è arrivato prima. Ci sono sicuramente valori importanti all’interno, soprattutto per quanto riguarda la motivazione".