Venuti: "Dopo l'infortunio avevo bisogno di un club con ambizioni. E ho scelto l'Ascoli"

“Dopo un infortunio come il mio avevo bisogno di ripartire da una società con ambizioni, con un progetto chiaro e che mi volesse per quello che esprimeva in campo, tutto questo è l’Ascoli”. Il difensore Lorenzo Venuti ha parlato così in conferenza stampa presentandosi alla piazza dopo la firma arrivata nei giorni scorsi: “Fisicamente sto bene, l’obiettivo è di dimostrare che l’infortunio è alle spalle, devo trovare la migliore condizione, la sosta è servita per questo. In queste settimane ho spinto molto sotto l’aspetto fisico per dimostrare che il mio ginocchio era a posto e per riprendere la migliore condizione, qui si utilizza molto il pallone e quindi ho lavorato molto anche sotto l’aspetto tecnico e tattico”.

Sul periodo di prova e gli obiettivi

Il classe ‘95 parla poi del periodo di prova affrontato prima di firmare il contratto: “Ho avuto impressioni ottime, quando ti trovi in un gruppo con un’identità forte e idee consolidate, non poteva essere diversamente. È un piacere potersi allenare con un gruppo che ha assimilato così bene i concetti del mister, sono convinto che col lavoro quotidiano entrerò nei meccanismi. Il fatto che tutti riconoscano questo metodo di giocare è un piacere per gli occhi. Per assimilare il metodo Tomei c’è un percorso lungo perché parliamo di un discorso più verticale e meno di palleggio, quindi ci sono più connessioni da apprendere, ma il risultato sarà molto appagante. - prosegue il laterale come riporta il sito del club - Obiettivi? Mantenere la categoria attraverso un’identità forte. È proprio questo che mi piace, quando una società, al di là degli obiettivi, ha un’identità forte che tutti riconoscono”.

Sulla sfida contro il SudTirol

“Conosco l’allenatore, l’ho avuto a Benevento, faceva parte dello staff di De Zerbi. Come a noi, anche al SudTirol piace giocare, quindi la partita potrà essere un bel manifesto per il campionato di Serie B, spero venga fuori una bella partita, sono a disposizione del Mister, chi meglio di lui e del suo staff può sapere se posso essere utile già da sabato. - prosegue Venuti parlando del campionato in generale - È un campionato tosto, la forbice fra chi fa i playoff e i playout è ridotta, ti puoi ritrovare dalle stelle alle stalle in un attimo, l’importante è essere costanti e credere in quello che si fa. Alcune squadre partono per vincere il campionato, l’importante è non fare proclami e lavorare una partita alla volta”.

Sul ruolo in campo

Infine Venuti ha parlato del ruolo che potrà occupare in questa nuova avventura: “Ho avuto la fortuna di aver giocato in diversi ruoli, centrale, braccetto, terzino, quindi sono a disposizione del mister, sto bene e non vedo l’ora di riprendere la condizione migliore per poter dare il mio contributo. Nasco come terzino destro, ma, avendo avuto la fortuna di giocare anche in altri ruoli, ho potuto sviluppare una certa duttilità, posso essere impiegato sia a destra che a sinistra”.