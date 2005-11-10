Ascoli, Venuti in vista del SudTirol: "La gara potrà essere un bel manifesto per il torneo di B"

Dopo il tesseramento annunciato nei giorni scorsi, e quando la lunga sosta è ormai un ricordo lontano, il neo acquisto dell'Ascoli Lorenzo Venuti ha parlato alla stampa. Non solo per presentarsi, ma anche per fare il punto in vista del confronto contro il SudTirol.

Ecco le sue parole: "Conosco l’allenatore, l’ho avuto a Benevento, faceva parte dello staff di De Zerbi. Come a noi, anche al SudTirol piace giocare, quindi la partita potrà essere un bel manifesto per il campionato di Serie B, spero venga fuori una bella partita, sono a disposizione del mister, chi meglio di lui e del suo staff può sapere se posso essere utile già da sabato. È un campionato tosto, la forbice fra chi fa i playoff e i playout è ridotta, ti puoi ritrovare dalle stelle alle stalle in un attimo, l’importante è essere costanti e credere in quello che si fa. Alcune squadre partono per vincere il campionato, l’importante è non fare proclami e lavorare una partita alla volta”.

Ricordiamo che la gara della ripresa delle contese, valevole per la 6ª giornata del campionato di Serie B, si giocherà sabato 10 ottobre alle ore 15.00, allo stadio Druso di Bolzano. Vedremo gli effetti della sosta...