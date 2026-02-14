Serie B, le formazioni ufficiali di Cesena-Venezia: le scelte di Mignani e Stroppa
Il sabato della 25esima giornata di Serie B B si conclude con la sfida dell’Orogel Stadium tra Cesena e Venezia. Di seguito le formazioni ufficiali del match:
CESENA (3-4-2-1): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Bisoli, Castagnetti, Frabotta; Berti, Castrovilli, Cerri. All. Mignani
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Svoboda, Sverko; Hainaut, Busio, Duncan Doumbia, Sagrado; Yeboah, Adorante. All. Stroppa
25ª GIORNATA
Sabato 14 febbraio 2026
Modena – Carrarese 2-0
33’ Massolin, 90’+1 Defrel
Palermo – Virtus Entella 3-0
4’ Pohjanpalo, 41’ Ranocchia, 50’ Pierozzi
Sampdoria – Padova 1-0
34’ rig. Brunori
Ore 17.15 - Catanzaro – Mantova
Ore 19.30 - Cesena – Venezia
Domenica 15 febbraio 2026
Ore 15.00 - Bari – Sudtirol
Ore 15.00 - Monza – Juve Stabia
Ore 15.00 - Spezia – Frosinone
Ore 17.15 - Empoli – Reggiana
Ore 19.30 - Avellino – Pescara
Classifica:
Venezia 50
Frosinone 49
Monza 48
Palermo 48*
Modena 40*
Catanzaro 38
Juve Stabia 38
Cesena 37
SudTirol 30
Carrarese 30*
Padova 29*
Empoli 28
Avellino 28
Sampdoria 29*
Virtus Entella 25*
Reggiana 24
Mantova 23
Spezia 22
Bari 21
Pescara 15
* una partita in più