Sarri fa la partita ma a sorridere è Palladino: termina 0-1 il primo tempo tra Lazio e Atalanta

Termina 0-1 il primo tempo tra Lazio e Atalanta, gara valida per la 25^ giornata di Serie A. Nonostante sia la squadra di Sarri a fare la partita, che ha il rimpianto di aver colpito anche un palo, è Palladino che sorride al 45' grazie al rigore trasformato da Ederson.

Il primo quarto d'ora è un monologo biancoceleste, che sfruttano con le ali alcune incertezze dei braccetti orobici. Isaksen in particolare è una vera e propria spina nel fianco per Ahanor, che si fa ammonire al 12' e viene tolto dal 24'. La prima azione pericolosa però è di parte ospite. Al 16' Bernasconi sguscia via a tutti sulla sinistra riuscendo ad anticipare anche un'uscita maldestra di Provedel. L'esterno classe 2003 serve al centro Krstovic che da buona posizione, con la porta spalancata, non riesce ad angolare e vede il suo tiro deviato in corner da un provvidenziale Provsgaard.

La partita però all'Olimpico continua a farla la Lazio e al 27' va ad un passo dal vantaggio. Noslin crossa dalla sinistra e Maldini è bravo ad anticipare Djimsiti e a servire al centro Taylor. L'olandese calcia a botta sicura da posizione ravvicinata ma Carnesecchi è super a mettere la manona e a deviare la sfera quel tanto che basta per farla terminare sul palo.

La Lazio paga cara una disattenzione a cinque minuti dalla fine del primo tempo. Zappacosta scappa a Cataldi sulla destra che prova a intercettare il cross dell'esterno atalantino con un intervento in scivolata. La sfera però gli finisce sul braccio (molto largo) e Sacchi non ha dubbi: è calcio di rigore. Sul dischetto si presenta, un po' a sorpresa Ederson, che si sblocca in Serie A spiazzando completamente Provedel.