Empoli, Dionisi: "Con l'Entella servirà testa leggera. Loro in casa hanno score di livello"

Quarta gara in sedici giorni dal suo ritorno all'Empoli, ed ecco che questo pomeriggio mister Alessio Dionisi ha fatto il punto della situazione quando la sfida alla Virtus Entella si avvicina: gara valevole per l'11ª giornata del campionato di Serie B, che si giocherà domani alle ore 15:00.

Queste, le parole del mister: "La gara che abbiamo appena giocato fa capire che dovremmo essere meno pesanti di testa, i ragazzi sentono un po' il peso delle aspettative che giustamente ci sono sulla squadra, e la gara contro la Samp ne è stata un po' la conseguenza: a Chiavari servirà una gara migliore di quanto fatto con la Samp, considerando che però li non ci ha vinto nessuno. Parlare di vincere già è difficile, l'Entella in casa ci ha fatto 9 dei suoi 10 punti, subito solo 5 gol e realizzati 8, lo score è impressionante, servirà appunto essere anche liberi di testa".

Andando alla rosa: "Non avremo tutti gli attaccanti, mancherà Ceesay, forse lo recupereremo per la prossima, e non ci sarà Nasti: dobbiamo fare di necessità virtù, quando avremo tutti gli effettivi sarà più facile. Non ci saranno neppure Lovato e Hass, sono situazioni diverse tra loro, ma noi non vogliamo correre rischi con nessuno, al massimo rientreranno dopo la sosta. E mancherà anche Elia".

Conclude quindi: "Non sarà una gara da tacco punta quella di domani, loro saranno intensi e noi ci dovremo adeguare a questo, facendo massima attenzione su seconde palle e palle inattive".