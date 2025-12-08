Pohjanpalo si riprende il Palermo: dopo la flessione ecco sei gol in tre giornate

Che Joel Pohjanpalo fosse un giocatore di categoria superiore per la Serie B e un fattore decisivo per le squadre in cui gioca non lo si scopre certo oggi, ma il mese e mezzo sotto tono vissuto dal finlandese – un solo gol da metà settembre a inizio novembre – aveva fatto scattare qualche campanello d’allarme e qualche dubbio sulla sua stagione nonostante dopo sette gare avesse già segnato quattro reti.

Dubbi che devono aver caricato il centravanti classe ‘94 che nelle ultime tre gare ha messo il turbo andando a segno per ben sei volte – una contro la Virtus Entella, tre nel 5-0 alla Carrarese e due ieri sera contro l’Empoli – portando così il proprio bottino di reti a quota 10 dopo 15 giornate. Un rendimento in linea con quanto fatto nella seconda metà della scorsa stagione quando furono nove le reti realizzate dal finnico in 14 presenze.

Sei gol che gli valgono inoltre la testa momentanea della classifica dei cannonieri di Serie B confermando le sue qualità offensive. Pohjanpalo infatti in Italia ha sempre chiuso la propria stagione in doppia cifra: 19 reti in 37 gare nel 2022/23, 22 marcature in 33 presenze nel 2023/24 e poi 15 gol – 6 con il Venezia in A e 9 col Palermo in Serie B – in 35 presenze lo scorso anno e le dieci di questa prima parte di annata sempre in Serie B.