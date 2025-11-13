Solo gli infortuni possono cambiare i piani: -50 al mercato, cosa serve al Bologna

Il Bologna continua a migliorare, stagione dopo stagione, e dopo la vittoria della Coppa Italia è arrivato il record di punti fatti nelle prime 11 giornate di campionato, da quando di assegnano i tre punti a vittoria in Serie A. Nonostante gli addii importanti arrivati nelle ultime estati il livello della rosa non si è mai abbassato, merito della dirigenza, sì, ma anche di Vincenzo Italiano, vero protagonista in questi 16 mesi e poco più alla guida dei rossoblù.

A 50 giorni di distanza dall'inizio del calciomercato invernale è facile ipotizzare che il club felsineo non sarà uno dei più attivi, visto che la squadra, tra titolari e riserve, è certamente già pronta per affrontare gli impegni da qui al termine della stagione, sia per quel che riguarda la Serie A che per l'Europa League, infortuni permettendo. La forza del Bologna, e del suo allenatore, come detto anche dal direttore sportivo Marco Di Vaio, è quella di far sentire tutti importanti e al centro del progetto e grazie a questo nessuno si sente messo da parte, con i calciatori che riescono a dare il loro contributo quando chiamati in causa.

Non serviranno dunque rinforzi, non sono una vera necessità, e soltanto gli infortuni potranno cambiare le carte in tavola. Gli stop di Skorupski, Freuler, Cambiaghi e Rowe saranno duri da digerire ma tutti e quattro torneranno comunque a disposizione prima di gennaio. Se il mercato fosse iniziato domani, giusto per capirsi, il Bologna sarebbe probabilmente intervenuto per dare a Italiano un esterno d'attacco, ma servirà tempo per capire di cosa avrà davvero bisogno Italiano. Forse di un centrocampista in più: il vero e unico obiettivo potrebbe essere quello.