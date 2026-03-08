Pro Patria, Turotti dopo l'espulsione: "Ho sbagliato. Mi scuso per il mio comportamento"

Il direttore sportivo della Pro Patria, Sandro Turotti, si è presentato in conferenza stampa dopo il pareggio contro l'Alcione Milano. Ecco uno stralcio delle sue parole, raccolte da VareseNews:

"Sono qui solo un attimo per dire una cosa che non c’entra nulla con la partita: ho sbagliato io a fine gara. Sono stato espulso e ho sbagliato nell’atteggiamento. Mi scuso, perché un dirigente non dovrebbe avere questi comportamenti a fine partita, ma ho la dignità di chiedere scusa quando commetto un errore".

"Spero però che qualcun altro abbia la stessa dignità di ammettere un errore così pacchiano, che avrebbe dovuto penalizzare ulteriormente una squadra e una società già in difficoltà. Prima di concedere un rigore al 95°, a partita praticamente finita, deve esserci qualcosa di molto evidente: bisogna essere sicuri che ci sia. Io mi fermo qui: se sbaglio atteggiamento vengo a chiedere scusa, e spero che lo facciano anche gli altri, perché così non ce ne facciamo nulla".