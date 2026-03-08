Alcione, nella 'Giornata internazionale della donna' annunciata la formazione femminile

Alcione Milano annuncia ufficialmente la nascita della sua squadra femminile, un tassello fondamentale nel progetto di crescita del club perseguito dalla Società. L’obiettivo è continuare nel processo di trasformazione dell’Alcione Milano in una società calcistica a 360°, capace di rappresentare l’eccellenza sportiva milanese in ogni settore.

Il progetto parte con basi solide: l’Alcione Milano si presenterà ai nastri di partenza con una filiera completa che comprende Prima Squadra, U19, U17, U15, Esordienti e Pulcini, trasferendo nel settore femminile la storica competenza formativa che ha reso celebre il vivaio Orange. La guida del dipartimento è affidato a Elena Tagliabue, figura di grandissimo spessore ed esperienza, nominata Responsabile Generale della divisione femminile.

Sullo spirito e gli obiettivi di questa nuova avventura, la Vicepresidente Orange Eleonora Bergamotto ha dichiarato: «L’Alcione Milano femminile nasce con una visione condivisa dal presidente Giulio Gallazzi e da tutto il CdA: completare la nostra identità societaria. Non è solo un’espansione, ma un atto di coerenza verso un calcio che deve essere strumento di integrazione e uguaglianza. Vogliamo investire sul settore giovanile, trasmettendo alle ragazze la nostra storicità e i nostri valori. L’obiettivo è la crescita delle ragazze attraverso un metodo corretto, che metta sempre al centro il benessere e lo sviluppo tecnico delle nostre atlete, con serietà e professionalità, e l’ambizione di fare sempre meglio».

Con questa nuova struttura, l’Alcione Milano si conferma motore di sviluppo sociale per il territorio, offrendo a ogni calciatrice un percorso d’eccellenza dalla scuola calcio alla prima squadra. L’ingresso nel movimento femminile rappresenta la naturale evoluzione di un club che guarda sempre al futuro.