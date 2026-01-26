Ufficiale Cecchini torna a Bergamo. Dopo una sola presenza con l'Alcione, contro... l'Atalanta

Interruzione anticipata del prestito all'Alcione in Serie C e ritorno all'Atalanta per Filippo Cecchini (19 anni), portiere classe 2006 di proprietà della Dea che in estate aveva lasciato Bergamo a titolo temporaneo per accumulare maggior esperienza nei tornei professionistici ma vede interrompersi anzitempo la sua avventura, per via dello scarso utilizzo che ne è stato fatto fino a qui dalla terza squadra del comune di Milano.

Depositato in Lega Serie A l'accordo per il rientro all'Atalanta dal prestito all'Alcione di Cecchini, che per il momento dunque dovrebbe risistemarsi in forza alla squadra Under 23 dei bergamaschi, che partecipa al campionato di Serie C, in attesa di capire se rimanere per giocarsi le proprie carte o ripartire di nuovo per una destinazione differente.

Nei mesi trascorsi a Milano, per Cecchini c'è stato modo di scendere in campo una sola volta. A fine ottobre, nel secondo turno della Coppa Italia di Serie C e in una partita piuttosto curiosa, considerando che affrontava proprio l'Atalanta Under 23. Risultato finale di 2-1 in favore dei nerazzurri, da lì non ha più giocato.