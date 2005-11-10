Altamura, esonerato il tecnico Ledian Memushaj. Via anche il suo vice Evangelisti

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Altamura, esonerato il tecnico Ledian Memushaj. Via anche il suo vice EvangelistiUfficiale
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Luca Bargellini
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Oggi alle 14:06Serie C
autore Luca Bargellini
13.10.2026 14:06Serie C
L'Altamura SS comunica di aver sollevato dall'incarico di Responsabile Prima Squadra, Ledian Memushaj e l'allenatore in seconda Mattia Evangelisti.
Il club desidera ringraziare mister Memushaj e mister Evangelisti per il lavoro svolto con professionalità, impegno e dedizione durante il periodo alla guida della squadra, augurando a entrambi le migliori fortune umane e professionali per il prosieguo della loro carriera.
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