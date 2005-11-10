Italia femminile, Piemonte sul Mondiale: “Un sogno. Sarebbe il mio primo”

Punta della Roma e dell’Italia femminile, Martina Piemonte è la giocatrice azzurra con più gol in queste qualificazioni ai Mondiali. L’ultimo è arrivato venerdì scorso contro la Bielorussia, una rete che, come ha raccontato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport, è stato “fondamentale per lanciarci sempre più verso il nostro obiettivo”.

Il Mondiale e il rapporto con Soncin

Sul sogno Mondiale, Piemonte non ha dubbi: “Sogno. Sarebbe il mio primo. Lo voglio e voglio godermi il percorso”. Al ct Soncin la lega un rapporto che definisce “Molto importante. Mi aiuta, mi dà consigli”. Sull’essere la miglior marcatrice azzurra nelle qualificazioni dice: “Ah, nemmeno lo sapevo… Ma è un onore. Essere parte di tutto questo mi riempie di orgoglio”. Il numero 18 sulla maglia ha una storia lunga: “È iniziato tutto lì. Tra l’altro è da allora che indosso il 18: lo prendo in U17, inizio a vederlo ovunque e poi lo chiedo in ogni squadra. Col 9 avevo avuto dei brutti episodi e lo evitavo…”.

Responsabilità e crescita del gruppo

Piemonte sente più responsabilità nel gruppo azzurro: “Non ho più 20 anni e spero di portare qualcosa di importante in campo e fuori. Abbiamo tante figure d’esperienza, Girelli, Cambiaghi, io non posso far altro che seguirle e dare tutto”. Dopo la semifinale di Euro 2025, dice, siamo in “un’altra fase”: “Dopo quell’Europeo abbiamo fatto un grandissimo lavoro con cui abbiamo portato l’Italia dov’è adesso. E ora non ci fermiamo. Sappiamo dove vogliamo arrivare”.

Il Franchi e lo sguardo al 2027

Per la gara di ritorno al Franchi si aspetta un’atmosfera “Calorosa e uno stadio come lo vorremmo sempre, con tanta gente a sostenerci: ci stiamo giocando un Mondiale!”. Sulla crescita dell’interesse intorno alla Nazionale ammette: “Sì e penso sia merito dell’Europeo che ci ha dato visibilità. Ma ce n’è di lavoro da fare”.

Nel 2027 Piemonte compirà 30 anni e sul futuro dice: “Vorrei un anno pieno di luce, di scoperta interiore di me stessa, di vita, un’annata di nuove consapevolezze. E spero di godermi ogni momento come non ho mai fatto e sempre di più”. Anche in Brasile: “Ovviamente”.