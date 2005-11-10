Serie C, gli arbitri dei recuperi della 7ª e 8ª giornata in programma fra oggi e domani
Luca Bargellini
Sono state pubblicate le designazioni arbitrali dei recuperi della 7ª e 8ª giornata di andata che vedranno impegnate le tre Under 23. Le gare sono in programma rispettivamente nel pomeriggio odierno (alle ore 15 il Girone C, alle ore 16 il Girone A) e domani, mercoledì 14 ottobre (alle ore 15 il Girone B). Eccole nel dettaglio:
GIRONE A
JUVENTUS NEXT GEN - LUMEZZANE: Mattia Maresca di Napoli
Assistenti: Filippo Todaro di Finale Emilia-Matteo Lauri di Modena
IV Ufficiale: Gabriele Restaldo di Ivrea
Operatore FVS: Simone Ambrosino di Nichelino
GIRONE B
LATINA - ATALANTA U23: Gennaro Decimo di Napoli
Assistenti: Steven La Regina di Battipaglia-Matteo Di Berardino di Teramo
IV Ufficiale: Carlo Esposito di Napoli
Operatore FVS: Giuseppe Scarpati di Formia
GIRONE C
GIUGLIANO - INTER U23: Andrea Migliorini di Verona
Assistenti: Francesco Raccanello di Viterbo-Valeria Spizuoco di Cagliari
IV Ufficiale: Flavio Barbetti di Arezzo
Operatore FVS: Tommaso Tagliafierro di Caserta