Il Venezia esonera Stroppa, per sostituirlo Zanetti e non solo. Occhio a Nicola e D'Aversa

Il Venezia esonera Stroppa, per sostituirlo Zanetti e non solo. Occhio a Nicola e D'AversaTMW
Dimitri Conti
In arrivo al Venezia il comunicato ufficiale che sancirà la separazione professionale con l'attuale allenatore Giovanni Stroppa, arrivato al momento dell'esonero dall'incarico dopo aver perso tutte e sei le prime partite di questo campionato. Fatale l'ultima sconfitta, quella di ieri per 3-1 sul campo dell'Atalanta.
Paolo Zanetti davanti a tutti
Mentre si aspetta l'ufficialità dell'addio a Stroppa, al Venezia stanno già lavorando per arrivare in tempi brevi al sostituto. Ci sono tre nomi in ballo, che si elevano rispetto agli altri. In pole position, come vi stiamo raccontando da qualche ora, c'è Paolo Zanetti. Che ha già guidato i lagunari in passato, per due stagioni: nella 2020/21 conducendoli alla promozione in Serie A, in quella successiva venendo allontanato ad aprile dopo una serie di 8 sconfitte consecutive. Al termine del campionato, quel Venezia finì per retrocedere.
C'è anche Nicola. Torna di moda D'Aversa?
Non c'è però soltanto Zanetti tra i candidati a succedere a Stroppa sulla panchina del Venezia. Attenzione anche al profilo di Davide Nicola e anche a Roberto D'Aversa, che resiste sullo sfondo. Con quest'ultimo c'erano stati già contatti durante la lunga sosta per le nazionali, ma al tempo l'allenatore non sembrava troppo disposto a dare un'apertura. Chissà che nel frattempo non abbia cambiato idea? Di sicuro ieri c'era un membro del suo staff a Bergamo, per vedere Atalanta-Venezia 3-1.