Catanzaro, retroscena Gorgone: conferma dopo i no di Mignani e Ballardini

Nella giornata di ieri, con una nota ufficiale, il Catanzaro ha confermato la fiducia nei confronti di Giorgio Gorgone, tecnico con il quale la finalista degli ultimi playoff promozione in Serie B ha messo a referto solo 3 punti in sei giornate di campionato.

Oggi, attraverso le colonne della Gazzetta del Sud, emergono alcuni retroscena legati alla conferma dell'ex Pescara. Stando al quotidiano, infatti, il rinnovo della fiducia da parte del direttore sportivo Ciro Polito sarebbe avvenuto dopo che Michele Mignani e Davide Ballardini (in contatto con i turchi del Genclerbirligi) avrebbero declinato, almeno momentaneamente, la proposta di sedersi sulla panchina delle Aquile del Sud.

Rinviando, probabilmente, la decisione definitiva sul futuro di Gorgone di una sola settimana. Contro l'Hellas Verona nel prossimo weekend, infatti, si giocherà nuovamente il posto.